رایزنی «عبداللطیف رشید» با مقام ناتو در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق امروز چهارشنبه در کاخ بغداد با جیووانی آنوچی فرمانده ناتو در عراق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار اقدامات انجام شده توسط ناتو در عراق و نقش آن در ارائه مشاوره و آموزش به نیروهای امنیتی عراق به منظور آمادگی و ارتقای توان نظامی آنها مورد رایزنی قرار گرفت.

رئیس جمهوری عراق در ادامه از تلاش بغداد برای نابودی تروریسم و از بین بردن کانون های داعشی با هدف برقراری ثبات در شهرهای عراق سخن گفت.

عبداللطیف رشید گفت: جنگ ها و درگیری ها خسارات مادی، اقتصادی و نظامی و تلفات غیرنظامیان را موجب می شود، امیدواریم که درگیری‌ها و جنگ‌ها پایان یابد و صلح بر جهان حاکم شود.

رئیس جمهوری عراق با قدردانی از مواضع ناتو در حمایت از عراق در جنگ علیه تروریسم و نقش آن در چارچوب برنامه های ایجاد توانمندی نظامی و ارائه مشاوره های امنیتی، ابراز امیدواری کرد که همکاری ها به گونه ای ادامه یابد که به اهداف مورد نظر در تقویت امنیت کشور دست یابد.