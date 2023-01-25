نوری مالکی خواستار افزایش همکاری میان عراق و روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «نوری مالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در دیدار با «ایلبروس کوتراشیو» سفیر روسیه در بغداد خواستار افزایش همکاری میان عراق و روسیه در زمینه‌های مختلف شد.

بر همین اساس دفتر رئیس ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای اعلام کرد: طرفین در دیدار خود آخرین تحولات سیاسی و امنیتی و شرایط منطقه‌ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

از سوی دیگر سفیر روسیه در بغداد از تمایل کشورش برای تقویت روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌های فیمابین خبر داد و ابزار امیدواری کرد که روابط عراق و روسیه در زمینه‌های مختلف گسترش یابد.