به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: از اقدامات مصداقی در این حوزه، ایجاد مرکز آموزشهای فنی و حرفهای در نقطهای بود که نماد معتادان متجاهر در زنجان است.
وی بر لزوم ضرورت برخورد با معتادان متجاهر، خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد و بیان داشت: تلاشهای شبانه روزی عوامل نیروی انتظامی در این زمینه جای قدردانی دارد چون آنها در این راه خطیر، از جان خود مایه میگذارند.
استاندار زنجان با بیان اینکه جمع آوری معتادان متجاهر را با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت کشور باید داشته باشیم، ابراز کرد: خوشبختانه در این حوزه نسبتاً موفق عمل کردیم و با این اقدام، درست در جایی که آسیبهای ناشی از اعتیاد زیاد است، میتوانیم آموزشهای حرفهای داشته باشیم تا این آسیبها تا حد امکان کمرنگتر شود.
افشارچی با بیان اینکه رویکرد مسئولان استان در مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد حرکت در چنین مسیری است، افزود: افزایش مراکز صیانت و پیشگیری نقش مهمی در مقابله با اعتیاد دارد و ایجاد مراکز آموزش حرفهای از رویکردهای مهم استان در مقابله با این آسیب اجتماعی است.
وی افزود: برخورد قاطع با باندهای قاچاقچیان موضوع مسلّمی است و باید در برخورد با قاچاقچیان، اگرچه مجریان قانون درست عمل میکنند ولی خلاءهای قانونی هم داریم که رفع آنها کمک شایانی به این حوزه خواهد کرد.
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