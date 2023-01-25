رویداد علمی تخصصی «تاریخ شفاهی ایران» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نورایی دبیر همایش بعدازظهر چهارشنبه در سیزدهمین رویداد علمی تخصصی تاریخ شفاهی ایران در مازندران د با بیان اینکه عمومی سازی تاریخ شفاهی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: شفافیت و روشنگری در تاریخ گذشته برای برنامه ریزی آینده باید مد نظر قرار بگیرد.
وی با اعلام اینکه سلسله نشستهای تخصصی تاریخ شفاهی ایران با برکت بوده و متون ارائه شده در آن به یادگار میماند، افزود: این برنامهها، تولید علمی در سطح عالی را در بر دارد و به ویژه برای جوانان حائز اهمیت است.
دبیر علمی سیزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران با بیان اینکه مازندران حیطههای بسیاری در جهانهای گمشده تاریخ دارد، گفت: نیاز به امکاناتی برای بیان این رویدادها داریم و ضروری است که تاریخ شفاهی مازندران به عنوان سرمایه ملی به نسل امروز و آینده به خوبی منتقل شود.
نورایی با اشاره به وجود محققان بسیاری در مازندران که درباره تاریخ این استان تحقیق و پژوهش میکنند، ادامه داد: تحقیقاتی که روی میراث ناملموس از کانال تاریخ شفاهی میشود، میراثی است که رفته رفته فرهنگ و تمدن را تولید میکند و لازم است که بر آن اشرافیت پیدا کنیم و در ارتباط با معلومات عمومی قرار بدهیم.
به گزارش مهر در این رویدد ۱۶ مقاله ارائه شده است.
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