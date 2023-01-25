فوت یکی از سرنشینان برخورد خودرو با تیرچراغ برق در نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی افشار نیک اظهار کرد: این کودک به همراه راننده در خودرو حضور داشته است که براثر شدت ضربات وارده ناشی از تصادف شب گذشته در بیمارستان به رغم تلاش‌های صورت گرفته جان خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه راننده این خودرو به همراه ۲ نفر از دانش آموزان هنوز در بیمارستان بستری هستند ادامه داد: خوشبختانه حال این افراد مساعد است و در حال ادامه درمان هستند.

وی ادامه داد: ۲ نفر از دانش آموزان حالشان مساعد و به رغم شکستگی از بیمارستان مرخص شده‌اند.

خودرو حادثه دیده، سرویس مدرسه نبود

در همین رابطه امیر شوشتری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: خودرو پراید حادثه دیده سرویس مدرسه نبوده و راننده از اولیای دانش آموزان بوده است که با هدف تسهیل تردد دانش آموزان اقدام به انتقال دانش آموزان کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: ۲ دختر دانش آموز این حادثه با بهبود حالشان صبح امروز از بیمارستان مرخص شدند.

وی ادامه داد: دانش آموز دختر دیگر در ناحیه مهره کمر دچار آسیب شده اما طبق اعلام پزشکان نیاز به عمل جراحی ندارد و سومین دانش آموز دختر نیز به دلیل شکستگی پا هنوز تحت درمان در بیمارستان حکیم نیشابور است.

گفتنی است؛ ظهر روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پراید حامل چند دانش آموز با تیر چراغ برق در کیلومتر ۴۰ جاده نیشابور - سبزوار دربخش میان جلگه و نزدیک به روستای شهرآباد، ۶ سرنشین این خودرو مصدوم شدند.