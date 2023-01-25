هدفگذاری ۳میلیارد دلاری در بخش تجاری بین دو کشور ایران و قزاقستان

به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی که در رأس هیأتی برای شرکت در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان به این کشور سفر کرده است، در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی آستانه پایتخت قزاقستان در گفتگویی افزود: کمیسیون اقتصادی ایران و قزاقستان که امسال هجدهمین نشست آن برگزار می‌شود، یکی از کمیسیون‌های فعال اقتصادی بین دو کشور است و در این راستا امسال ۶ هیأت از طرف قزاقستان از رئیس‌جمهور تا هیأت‌های مختلفی به ایران آمدند لذا ارتباط عمیقی در حال شکل‌گیری و توسعه بین دو کشور وجود دارد.

وی از هدف گذاری ۳ میلیارد دلاری در بخش تجاری بین دو کشور خبر داد و گفت: از این میزان در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که باید به ۶ برابر ارتقا یابد. بخشی از آن در خصوص رفت و آمد تجار و بحث‌های مربوط به روادید بود که در اجلاس قبلی در ایران مطرح شد و شرایط تسهیل کننده‌ای در حوزه تجاری بوجود آمد به طوری که برای ۱۴ روز اتباع دو کشور می‌توانند با هم تردد کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که دو برنامه اصلی شامل بحث‌های لجستیک در اجزای مختلف مواضع حمل و نقلی (ریلی، هوایی، زمینی) و بحث‌های بانکی در این اجلاس داریم، گفت: این دو برنامه اصلی ما در این سفر است و حوزه بازرگانی و تجار ما هم در این سفر نشست‌های خوبی با اتاق بازرگانی خواهند داشت.

به گفته وی، علاقمندی زیادی هم در زمینه سوآپ غلات و ترانزیت وجود دارد و در سفرهای اخیر اتفاقات خوبی رقم خورده و در این راستا در بندر شهید رجایی، قزاقستانی‌ها باراندازی را احداث خواهند کرد تا بتوانند در مورد ارتباط با جنوب در حوزه غلات از آن استفاده کنند.

ساداتی‌نژاد خاطرنشان کرد: در حمل و نقل ریلی نیز، حرکت قطار از مسیر قزاقستان، از چین به سمت ترکیه و اروپا اتفاق افتاده است.

وی اظهار امیدواری کرد؛ نخست‌وزیر قزاقستان نیز به زودی و بعد از ماه مبارک رمضان به ایران خواهند آمد، تا بتوانیم مباحث و تفاهم‌نامه‌هایی که برای تجارت لازم است، را تکمیل کنیم و امیدواریم اتفاق خوبی در این حوزه بیفتد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این سفر ظرفیت خیلی خوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد، حوزه غلات و گوشت قزاقستان مورد توجه ماست، حوزه سبزی و صیفی و موضوعات خدمات بخش کشاورزی نیز مورد توجه طرف قزاقستانی است، بنابراین ظرفیت خیلی خوبی برای توسعه وجود دارد.

وی با بیان این که یک‌سوم از حجم تجارت ما در این سفر، بخش کشاورزی را دربر می‌گیرد که می‌تواند تأمین کننده نیازهای طرفین باشد، ادامه داد: کشت فراسرزمینی یک ظرفیت بسیار خوب برای ما در قزاقستان است، که توجه ویژه‌ای در این سفر به آن شده است و در این راستا گفتگوهایی هم صورت خواهد گرفت.

ساداتی‌نژاد بیان کرد: نخستین دیدار با نخست‌وزیر قزاقستان خواهد بود، سپس در روز پنجشنبه اتاق بازرگانی دو کشور با هم ملاقات‌هایی خواهند داشت و با وزیر کشاورزی قزاقستان هم نشستی را خواهیم داشت و در نهایت اجلاس هجدهم نیز پس‌فردا برگزار می‌شود تا بتوانیم موضوعات را با هم نهایی کنیم و در پایان تفاهم‌نامه در بحث‌هایی که اینجا نهایی می‌کنیم منعقد خواهد شد.

گفتنی است؛ هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان در روزهای ۵ و ۶ بهمن در شهر آستانه قزاقستان در حال برگزاری است.