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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۰۹

برای کشت بهاره؛

بیش از ۴ هزار تن کود در البرز تأمین شد

بیش از ۴ هزار تن کود در البرز تأمین شد

کرج- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز از آمادگی این شرکت برای توزیع کود سرک و آغاز کشت بهاره بین کشاورزان استان خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار تن کود تأمین شد.

علی اکبر ندرلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ذخیره مطلوب انواع کودهای یارانه‌ای در سطح استان البرز خبر داد.

وی بیان کرد: با عنایت به تدارک و تأمین مکفی کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال ۱۴۰۱، هم اکنون بیش از ۴ هزار تن ذخیره استراتژیک انواع کودهای یارانه‌ای در انبارهای سازمانی استان، این شرکت آمادگی کامل برای توزیع کود سرک و آغاز کشت بهاره را دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز متذکر شد: در راستای اجرای سیاست خودکفایی کودهای کشاورزی و با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولید کنندگان داخلی کودهای کشاورزی به منظور قطع وابستگی و جلوگیری از واردات، تولید کودهای با کیفیت و استاندارد داخلی و جلوگیری از خروج ارز بابت واردات کودهای شیمیایی، این شرکت آمادگی کامل برای عقد قرارداد همکاری با شرکت‌های معتبر داخلی را دارد.

کد مطلب 5692282

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