به گزارش خبرنگار مهر، سید محتشم حسینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضائی، ترویج فرهنگ صلح و سازش است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در همین راستا با پیگیری‌های صورت گرفته، ۲ نفر از محکومان به قصاص در استان بوشهر مهلت سه ماهه به مناسبت ماه‌های رجب‌، شعبان و رمضان گرفتند.

مدیرکل زندان‌های استان بوشهر با تقدیر از همکاری خانواده‌ها در ارائه مهلت به محکومان، افزود: با ترویج فرهنگ و صلح و سازش شاهد نتایج بسیار خوبی در ساتان خواهیم بود.