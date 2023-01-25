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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۱۴

مدیرکل زندان‌های بوشهر:

گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- مدیرکل زندان‌های استان بوشهر از مهلت سه ماهه به ۲ محکوم به قصاص در استان بوشهر خبر داد و گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محتشم حسینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضائی، ترویج فرهنگ صلح و سازش است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در همین راستا با پیگیری‌های صورت گرفته، ۲ نفر از محکومان به قصاص در استان بوشهر مهلت سه ماهه به مناسبت ماه‌های رجب‌، شعبان و رمضان گرفتند.

مدیرکل زندان‌های استان بوشهر با تقدیر از همکاری خانواده‌ها در ارائه مهلت به محکومان، افزود: با ترویج فرهنگ و صلح و سازش شاهد نتایج بسیار خوبی در ساتان خواهیم بود.

کد مطلب 5692286

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