یخ زدگی سد «سلیمانشاه» در سنقر بر اثر کاهش شدید دمای هوا

محمودرضا شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سردی بیش از حد زمستان در برخی از شهرستان‌های استان کرمانشاه، اظهار کرد: طی روزهای گذشته در شهرستان‌های شرقی استان کرمانشاه شاهد افت فشار و سردی هوای زیادی بودیم که همین امر یخ زدی سطوح آب‌ها را به دنبال داشته است.

وی در ادامه افزود: یخ زدگی لایه‌های بالایی سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر طی روزهای گذشته و افت دمای این شهرستان تا ۱۹ درجه سانتی گراد زیر صفر در این شهرستان مشاهده می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: یخ زدگی سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر به دلیل عمیق نبودن در لایه‌های عمیق‌تر در بحث تأسیسات این سد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

شهلایی در تشریح وضعیت سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر، خاطرنشان کرد: این سد با ظرفیت ۵۲ میلیون متر مکعب تأمین کننده آب مورد نیاز مردم این شهرستان است که در حال حاضر با ذخیره داشتن ۹.۶ میلیون متر مکعب آب باید پاسخگوی نیاز آنها باشد.

وی با بیان اینکه یخ زدگی سد سلیمانشاه بی سابقه نبوده و در گذشته نیز چنین تجربه‌ای داشته، خاطر نشان کرد: با وجود سرما و یخ زدگی این سد به عنوان تأمین کننده آب مورد نیاز شهروندان اما به دلیل عمیق نبودن یه زدگی تاکنون مشکلی در تأمین آب شهروندان ایجاد نکرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه گفت: در سایر شهرستان‌های سردسیر با وجود افت قابل توجه دمای هوا اما یخ زدگی سطح آب مانند سد سلیمانشاه بروز نداشته است.

شهلایی در پایان به بارش‌های مناسب زمستانی از ابتدای فصل تاکنون، عنوان کرد: اگرچه در حال حاضر بارندگی‌های صورت گرفته در مناطق سردسیری هنوز ذوب نشده‌اند اما بارش‌های اخیر تأثیر خوبی بر ذخایر آبی استان خواهد داشت و با آب شدن تدریجی آنها از اواخر بهمن ماه به بعد و اضافه شدن به ذخایر و منابع آبی تأثیر آنها را می‌توان مشاهده کرد.