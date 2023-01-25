نبنزیا: آمریکا منابع کشورهای فقیر را به سرقت می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل می گوید تحریم های آمریکا مانعی در مسیر رسیدن کودهای شیمیایی روسیه به کشورهای نیازمند است.

«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل امروز چهارشنبه ضمن اشاره به کارشکنی های کشورهای غربی در مسیر صادرات این کشور، گفت که صادرات کودهای شیمیایی روسی به سوریه به دلیل تحریم های آمریکا همچنان امکان پذیر نیست.

نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که این محموله روسی در حال حاضر در بنادر اروپا مسدود شده است.

نبنزیا با انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در این خصوص اعلام کرد که رژیم شیطانی آمریکا منابع کشورهای فقیر را به غارت می برد و جلوی کمک ها را می گیرد و به گرسنگی دادن به ملت ها ادامه می دهد.

پیش از این «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در خصوص توافق مربوط به صادرات غلات، گفت که سازمان ملل هیچ تلاشی را در جهت رفع موانع مربوط به صادرات مواد غذایی و کود از روسیه صورت نداده است.