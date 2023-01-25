به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه گمانهزنیها درباره اقدام آمریکا به ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک «مقام ارشد» آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن بهزودی تانکهای آبرامز به اوکراین ارسال میکند.
این مقام آگاه دولت آمریکا گفته جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا همین هفته ارسال تانکهای آبرامز به اوکراین را اعلام خواهد کرد. این بسته کمک نظامی جدید واشنگتن به کییف شامل یک گردان ۳۰ تا ۵۰ تانک آبرامز است.
به نوشته اسپوتنیک، پیش از این سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با ارسال یادداشتی به کشورهای ناتو هشدار داده که محمولههای ارسالی به اوکراین جزء اهداف مشروع ارتش روسیه هستند.
«آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در واشنگتن ساعاتی پیش در واکنش به احتمال ارسال تانکهای آبرامزِ آمریکا به اوکراین اعلام کرد ارسال این تجهیزات به ارتش اوکراین، اقدام تحریکآمیز آشکاری علیه روسیه است. اگر تانکهای آبرامز به ارتش اوکراین تحویل داده شود، ارتش روسیه این تجهیزات را مانند همه تجهیزات دیگر ناتو نابود خواهد کرد.
رسانههای آمریکا اعلام کردند جو بایدن، رئیسجمهور این کشور تصمیم خود را برای ارسال تانکهای آبرامز به اوکراین در روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد.
پیش از این، کاخ سفید با اشاره به موضوع ارسال تانکهای آمریکایی آبرامز به اوکراین اعلام کرده بود که وزارت دفاع آمریکا ارسال این تانکها را رد نکرده است. ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفت که پنتاگون هرگز ارسال تانکهای جنگی آبرامز به اوکراین را از میان گزینههای خود حذف نکرده، هرچند در حال حاضر چنین تصمیمی هنوز اتخاذ نشده است. ژان پیر گفت: همیشه درباره موضوع تانکهای برای اوکراین چالشهایی وجود داشته است.
ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه میگویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوریهای خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسلکشی و آزار و اذیت رژیم کییف قرار داشتند».
آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریمهای زیادی علیه روسیه اعمال کردهاند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.
از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کردهاند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و میتوان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند.
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