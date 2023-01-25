رایزنی «بایدن» با سران مقامات انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در گفتگویی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه، صدراعظم آلمان و نخست وزیران ایتالیا و بریتانیا درباره هماهنگی های کمک به اوکراین گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، کاخ سفید با صدور بیانیه ای در این باره خبر داد: «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا امروز با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا و «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس گفتگو کرد.

در بیانیه مذکور در این باره آمده است: این گفتگوها به عنوان بخشی از هماهنگی میان آمریکا با متحدان برای حمایت از اوکراین انجام شده است.

در همین ارتباط، ساعاتی پیش اعلام شد که دولت آمریکا در تدارک یک بسته کمک نظامی جدید برای ارسال به مقصد کی یف است.

شبکه خبری سی ان ان امروز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که دولت واشنگتن در حال نهایی کردن طرح ارسال تانک های آبرامز به اوکراین است.

این رسانه آمریکایی به استناد منابع مطلع خود یادآور شد که بسته کمک های جدید واشنگتن برای ارتش اوکراین، شامل نزدیک به ۳۰ تانک آبرامز خواهد بود.

پیشتر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با تصمیم آمریکا برای ارسال تانک های آبرامز به اوکراین گفت: در مورد تاثیر این تانک ها نباید بزرگ نمایی انجام شود. این تانک‌ ها هم مانند ما قبلی‌ های خود خواهند سوخت.

سخنگوی کاخ کرملین به نقل از دیدگاه برخی از کارشناسان، ارسال این تانک ها به اوکراین را اقدامی «بیهوده» دانست و گفت: این نقشه به دلایل فنی بی اثر می ماند، از سوی دیگر در مورد آن‌چه که قرار است بر قابلیت ارتش اوکراین بیفزاید اغراق می‌ شود.