به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی شهرستان بوشهر اظهار داشت: شورای شهر بوشهر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با موضوع شناسایی و تجلیل از مسجد تراز اسلامی دارد.

وی از راه‌اندازی اردوهای هفتگی مسجدی و اعطای کمک هزینه در بحث درمان ناباروری و فرزندآوری خبر داد و بیان کرد: معافیت مالیاتی برخی صنوف در ماه مبارک رمضان از دیگر برنامه‌ها است.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر از راه‌اندازی گروه جهادی کارکنان شهرداری بندر بوشهر خبر داد و بیان کرد: جایزه ۲ میلیارد ریالی به مساجد دارای شاخصه‌های مهندسی فرهنگی و دیوارنگاری شهری با مشارکت دانشجویان و دانش‌آموزان هنرمند اعطا می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه فرهنگی ایام نوروز، افزود: برپایی محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مطرح ملی ویژه جشن انقلاب از برنامه‌های ایام دهه فجر است.

پورکبگانی گفت: برپایی نمایشگاه ۴۳ سال دستاوردهای انقلاب اسلامی، راه‌اندازی رقابت‌های جشنواره ورزشی در هفت رشته طی ایام دهه فجر، اجرای نمایش‌های خیابانی و جشنواره روزنامه‌نگاری ویژه دانش‌آموزان در جشن بهار انقلاب پرداخت.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوشهر در پایان بر ارائه راهکار علمی و عملیاتی بالقوه در اجرای طرح‌های فرهنگی، عمرانی و اجتماعی ویژه ایام الله دهه فجر تاکید کرد.