به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه غدیر اهواز عصر امروز چهارشنبه میزبان بازی تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال ملاثانی در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

آبی‌پوشان دیار کارون با کسب این نتیجه با ۲۸ امتیاز درمکان پنجم جدول رده بندی قرار گرفتند و شاگردان عزیز فریسات با ۲۳ امتیاز مکان هشتم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

جواد آقایی پور در دقیقه ۲۵ گل استقلال خوزستان را به ثمر رساند و محمدامین سعیداوی در دقیقه ۹۰+۷ از روی نقطه پنالتی مسابقه را به تساوی کشاند.

حسین بهرامی، بازیکن استقلال خوزستان به علت اعتراض به اعلام ضربه پنالتی به سود به حریف با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد.

علی صفایی، داور این بازی در دقیقه ۶۵ به علت مصدومیت از قضاوت مسابقه بازماند و بهروز محمدی داور چهارم ادامه مسابقه را سوت زد.

تیم خلیج فارس ماهشهر این هفته استراحت داشت.

یازدهم بهمن ماه تیم‌های استقلال خوزستان، استقلال ملاثانی و خلیج فارس ماهشهر در هفته بیستم پیکارها به ترتیب به مصاف تیم‌های فجر سپاسی شیراز، چوکا تالش و خوشه طلایی ساوه می‌روند.

۱۷ تیم برگزار کننده مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور هستند.