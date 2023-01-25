به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد شاهرخی در مراسم افتتاح برخط صدمین خانه محیط زیست لرستان با بیان اینکه مشارکت‌های مردم در کارها ایجاد فضای صمیمی را در بین مردم، خصوصاً قشر نوجوان و جوان را در پی دارد، اظهار داشت: با آموزش در سطح مدارس می‌توانیم از همان ابتدا همیاران محیط زیست را با خودمان همراه کنیم.

وی با بیان اینکه اقدامات اینچنینی می‌تواند کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در روستاها، اراضی کشاورزی و کمک به جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند حفظ جنگل‌ها و مراتع را در پی داشته باشد اظهار کرد: ما هر چقدر بتوانیم اراضی جنگلی را حفظ کنیم هوای سالم‌تری را خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: آلودگی‌هایی که بعضی مواقع به تهران و سایر شهرها از جنوب می‌رسد اگر جنگل‌های زاگرس نبودند زندگی در سایر استان‌ها سخت‌تر می‌شد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه جنگل‌ها سرمایه‌های ملی هستند که بایستی به حفظ آنها کمک کرد، گفت: مشارکت‌های مردمی از اهدافی است که سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال آن هست و ما نیز در سازمان جهاد کشاورزی در این راستا توسعه جنگل با نهال را به خود مردم می‌سپاریم.

وی، اظهار کرد: صندوق‌های خرد زنان در روستاها می‌توانند به عنوان کانون‌های همیاران محیط زیست منظور شوند و هر جا کاری را در حوزه روستاها انجام می‌دهیم که منجر به اشتغال و تولید می‌شود این زمینه فراهم است که اینها را در قالب کانون‌های همیاران محیط زیست آموزش دهیم.