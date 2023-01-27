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۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷

در ایام دهه فجر؛

۲۴ طرح عمرانی در بافت تاریخی یزد بهره‌برداری می‌شود

۲۴ طرح عمرانی در بافت تاریخی یزد بهره‌برداری می‌شود

یزد- مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد گفت: همزمان با ایام دهه فجر، ۲۴ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال بهره برداری می شود.

علیرضا نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری پروژه های ۲۴ گانه شهرداری منطقه در آستانه بهار انقلاب و بهار طبیعت با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی بیان کرد: پروژه های عمرانی خدماتی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد که طبق برنامه ریزی صورت گرفته از ابتدای امسال آغاز شد، طی چند فاز از دهه مبارک فجر تا اعیاد شعبانیه و عید نوروز بهره‌برداری می‌شود.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد یادآور شد: این پروژه های عمرانی خدماتی شامل احداث زمین ورزشی محله سلسبیل، حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در سطح منطقه، پیاده روسازی، کف سازی و بدنه سازی معابر، حفر و نگهداری چاه جذبی، زیرسازی، جدول گذاری و روکش آسفالت معابر، ساماندهی گذر حدفاصل خیابان امام به مسجد فرط همچنین کف سازی و بدنه سازی محلات سرجمع، ابوالمعالی، سهل ابن علی و شاه ابوالقاسم؛ احداث و ساماندهی سرویس بهداشتی محلات فهادان، یعقوبی، بقعه شیخ احمد و مجموعه بهداشتی خدماتی ملااسماعیل است.

وی اظهار داشت: پروژه‌های یاد شده در ایام دهه فجر مورد بهره برداری شهروندان یزدی در بافت تاریخی قرار خواهد گرفت.

نقوی همچنین از احداث و تکمیل زمین ورزشی محله پنبه کاران، ساماندهی پارکینگ ها در سطح منطقه، کف سازی و بدنه سازی محله لرد آسیاب، حسینیه کنجک و کوچه گازرگاه، اصلاح هندسی و اجرای رفوژ میانی معابر، مرمت حسینیه کوشک نو و پیاده رو سازی بلوار دهه فجر و خیابان سلمان همزمان با اعیاد نیمه شعبان و عید نوروز خبر داد.

کد مطلب 5693267

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