علیرضا نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری پروژه های ۲۴ گانه شهرداری منطقه در آستانه بهار انقلاب و بهار طبیعت با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی بیان کرد: پروژه های عمرانی خدماتی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد که طبق برنامه ریزی صورت گرفته از ابتدای امسال آغاز شد، طی چند فاز از دهه مبارک فجر تا اعیاد شعبانیه و عید نوروز بهره‌برداری می‌شود.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد یادآور شد: این پروژه های عمرانی خدماتی شامل احداث زمین ورزشی محله سلسبیل، حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در سطح منطقه، پیاده روسازی، کف سازی و بدنه سازی معابر، حفر و نگهداری چاه جذبی، زیرسازی، جدول گذاری و روکش آسفالت معابر، ساماندهی گذر حدفاصل خیابان امام به مسجد فرط همچنین کف سازی و بدنه سازی محلات سرجمع، ابوالمعالی، سهل ابن علی و شاه ابوالقاسم؛ احداث و ساماندهی سرویس بهداشتی محلات فهادان، یعقوبی، بقعه شیخ احمد و مجموعه بهداشتی خدماتی ملااسماعیل است.

وی اظهار داشت: پروژه‌های یاد شده در ایام دهه فجر مورد بهره برداری شهروندان یزدی در بافت تاریخی قرار خواهد گرفت.

نقوی همچنین از احداث و تکمیل زمین ورزشی محله پنبه کاران، ساماندهی پارکینگ ها در سطح منطقه، کف سازی و بدنه سازی محله لرد آسیاب، حسینیه کنجک و کوچه گازرگاه، اصلاح هندسی و اجرای رفوژ میانی معابر، مرمت حسینیه کوشک نو و پیاده رو سازی بلوار دهه فجر و خیابان سلمان همزمان با اعیاد نیمه شعبان و عید نوروز خبر داد.