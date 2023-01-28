مراسم اعتکاف در ۱۶ مسجد میاندورود برگزار می شود

حجت الاسلام ابوذر کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم معنوی اعتکاف و با تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم، گفت؛ ۱۶ مسجد و اماکن مذهبی شهرستان میاندورود آماده برگزاری مراسم معنوی اعتکاف هستند.

وی با اشاره به فرا رسیدن حلول ماه رجب المرجب و نزدیک شدن به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف و با تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای باشکوه برگزار شدن این مراسم، اظهار داشت: یکی از مهم ترین رویش های معنوی در جامعه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف است.

وی در ادامه با اشاره به استقبال کم نظیر جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی در سال های بعد از انقلاب اسلامی بویژه در سال های اخیر، افزود: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این مراسم در هر سال باشکوه تر و با حضور همه اقشار جامعه بویژه جوانان و نوجوانان برگزار می شود.

حجت الاسلام کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ها و وجود مساجد و اماکن مذهبی شهرستان میاندورود، خاطر نشان کرد: مراسم معنوی اعتکاف در ۱۶ مسجد شهرستان و روستاهای اطراف این بخش برگزار می شود که در حال بررسی برای ایجاد افزایش بیشتر مساجد و مشارکت مردم بویژه حضور دهه هشتادی ها در این مراسم معنوی هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی در این شهرستان، تاکید کرد: با توجه به تقارن این مراسم معنوی با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، باید از ظرفیت های این مراسم در راستای معرفی دستاوردهای مهم و کم نظیر انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله الظعمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) با محوریت جهاد تبیین و گام دوم انقلاب اسلامی بهره گرفت و مبلغان باید از این ظرفیت مهم حداکثر استفاده را ببرند.