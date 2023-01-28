به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با برنامه «در هوای بهمن» رادیو انقلاب، اظهار داشت: اولین دستاوردی که انقلاب اسلامی ایران برای ما به ارمغان آورد و بیشترین استفاده را ما در حوزه نظامی و دریایی از آن بردیم، سربلندی و استقلال بود، که توانستیم روی پای خودمان ایستاده و به دستاوردهای بزرگی برسیم.

وی افزود: قبل از انقلاب در حوزه دریایی، تجهیزات و آموزش نیروهای ما وابسته به خارج بود و مستشاران بودند که در ارتش حکمرانی می‌کردند؛ اما با پیروزی انقلاب مستشاران رفتند و این امر باعث ایجاد خودباوری در بدنه نیروهای ارتش شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: از همان ابتدا دشمن کمر به نابودی نظام جمهوری اسلامی بست و هدفش هم مردم بود، چون انقلاب ما از دل مردم برخاسته بود؛ بنابراین دشمنان پس از ناامیدی و شکست در جنگ هشت ساله، دست به تحریم کشور زدند.

وی گفت: با توجه به اینکه هیچ‌گونه آموزش تخصصی به ما نداده بودند و ما را در حد کاربر می‌دیدند، تصور می‌کردند که نمی‌توانیم جنگ را اداره کنیم، اما این جسارت و شجاعتی که بعد انقلاب به بدنه ارتش منتقل شد و براثر همان خودباوری بود، باعث شد که به‌عنوان اولین نیرو بتوانیم دشمن را از صحنه دریا حذف کنیم.

امیر ایرانی اضافه کرد: دستاورد دیگر نیروی دریایی ارتش این بود که ما توانستیم شاهرگ اقتصادی کشورمان را در هشت سال دفاع مقدس در امنیت کامل نگه‌داریم و بتوانیم بیش از ۱۰ هزار شناور را اسکورت کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: همچنین در دوره دفاع مقدس ما توانستیم شاهرگ اقتصادی دشمن را قطع کنیم، همه این‌ها باعث شد مسیر جنگ تغییر پیدا کند؛ چون بنادر ما فعال بودند، صادرات و واردات انجام می‌شد و نیازهایمان را تأمین می‌کردیم.

امیر ایرانی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ نیز ما یک گام جلوتر رفته و شروع به بهسازی و نوسازی کردیم. در گام بعدی که تولید بود، ما در اولین اقدام دست به ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات زدیم و از جمله ناو موشک‌انداز ساختیم. بعد از روی سطح، به زیر سطح رفتیم و زیردریایی‌هایی را به دست توانای جوانان این کشور تولید کردیم.