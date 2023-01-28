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۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۴۷

امیر ایرانی:

«خودباوری» باعث تولید پیچیده‌ترین تجهیزات دریایی شد

«خودباوری» باعث تولید پیچیده‌ترین تجهیزات دریایی شد

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: خودباوری و اعتمادی که انقلاب اسلامی به ما داد، باعث شد تا بتوانیم پیچیده‌ترین تجهیزات دریایی را در نیروی دریایی ارتش تولید کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با برنامه «در هوای بهمن» رادیو انقلاب، اظهار داشت: اولین دستاوردی که انقلاب اسلامی ایران برای ما به ارمغان آورد و بیشترین استفاده را ما در حوزه نظامی و دریایی از آن بردیم، سربلندی و استقلال بود، که توانستیم روی پای خودمان ایستاده و به دستاوردهای بزرگی برسیم.

وی افزود: قبل از انقلاب در حوزه دریایی، تجهیزات و آموزش نیروهای ما وابسته به خارج بود و مستشاران بودند که در ارتش حکمرانی می‌کردند؛ اما با پیروزی انقلاب مستشاران رفتند و این امر باعث ایجاد خودباوری در بدنه نیروهای ارتش شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: از همان ابتدا دشمن کمر به نابودی نظام جمهوری اسلامی بست و هدفش هم مردم بود، چون انقلاب ما از دل مردم برخاسته بود؛ بنابراین دشمنان پس از ناامیدی و شکست در جنگ هشت ساله، دست به تحریم کشور زدند.

وی گفت: با توجه به اینکه هیچ‌گونه آموزش تخصصی به ما نداده بودند و ما را در حد کاربر می‌دیدند، تصور می‌کردند که نمی‌توانیم جنگ را اداره کنیم، اما این جسارت و شجاعتی که بعد انقلاب به بدنه ارتش منتقل شد و براثر همان خودباوری بود، باعث شد که به‌عنوان اولین نیرو بتوانیم دشمن را از صحنه دریا حذف کنیم.

امیر ایرانی اضافه کرد: دستاورد دیگر نیروی دریایی ارتش این بود که ما توانستیم شاهرگ اقتصادی کشورمان را در هشت سال دفاع مقدس در امنیت کامل نگه‌داریم و بتوانیم بیش از ۱۰ هزار شناور را اسکورت کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: همچنین در دوره دفاع مقدس ما توانستیم شاهرگ اقتصادی دشمن را قطع کنیم، همه این‌ها باعث شد مسیر جنگ تغییر پیدا کند؛ چون بنادر ما فعال بودند، صادرات و واردات انجام می‌شد و نیازهایمان را تأمین می‌کردیم.

امیر ایرانی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ نیز ما یک گام جلوتر رفته و شروع به بهسازی و نوسازی کردیم. در گام بعدی که تولید بود، ما در اولین اقدام دست به ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات زدیم و از جمله ناو موشک‌انداز ساختیم. بعد از روی سطح، به زیر سطح رفتیم و زیردریایی‌هایی را به دست توانای جوانان این کشور تولید کردیم.

کد مطلب 5694373

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