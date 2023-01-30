به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، شاهرخ خان با فیلم پرفروش «پاتان» سروصدا به پا کرد. با برآورد اولیه فروش روز شنبه این فیلم که بیش از ۵۲ کرور است این فیلم در ۴ روز ۲۱۲ کرور فروش کرده است.

پاتان روز چهارشنبه یک روز پیش از روز جمهوری هند، اکرانش را شروع کرد و در روز افتتاحیه ۵۷ کرور فروخت و حالا با محاسبه ۴ روز اکران در مجموع، فیلم به عنوان فیلمی که سریع‌تر از هر فیلم دیگری وارد کلوپ ۲۰۰ کروری‌ها می‌شود، شناخته شده است.

این فیلم اکشن را سیذارت آناند کارگردانی کرده و دیپیکا پادوکن، جان آبراهام، دیمپل کاپادیا و آشوتوش رانا دیگر نقش‌های مهم آن را ایفا می‌کند.

در اکران‌های آزمایشی که از ۲۰ ژانویه شروع شده بود آنقدر تقاضای تماشای فیلم زیاد بود که صاحبان سینماها در بسیاری از مناطق هند تصمیم گرفتند یک سانس صبح زود هم اضافه کنند.

این در حالی بود که در هفته‌های اخیر فراخوان‌هایی برای تحریم اعتراضی علیه بازیگران فیلم شکل گرفته بود.

این امر موجب شد تا چهره‌هایی چون کاران جوهر در اینستاگرام بنویسند: عشق برای همیشه بر نفرت غلبه می‌کند.

آنوشکا شارما هم نوشت: شاهرخ خان انتظاری طولانی بود اما فقط تو می‌توانستی چنین کاری انجام دهی! این ارقام افتتاحیه بزرگ همه رکوردها را شکست.

کنگانا نیز به تازگی به بالیوود هشدار داده بود که سیاست را وارد موفقیت «پاتان» نکند و به سادگی از موفقیت فیلم لذت ببرد.

با موفقیت این فیلم تاکیدهای زیادی شده که هندوها و مسلمانان شاهرخ خان را به یک اندازه دوست دارند و تمایلات مبنی بر بایکوت نمی‌تواند به فیلم‌های بالیوود آسیب برساند.

شاهرخ خان آخرین بار در فیلم «صفر» در سال ۲۰۱۸ در نقش اصلی ظاهر شده بود.

«پاتان» که با هزینه ۲۵۰ کروری (۳۰.۶۷ میلیون دلاری) تولید شده، موفق شد تا رکوردهای «کی.جی.اف: بخش ۲» در افتتاحیه‌اش را هم بشکند که در نهایت چهارمین فیلم هندی پرفروش تمام دوران و دومین فیلم پرفروش هند شد و دنباله آن در دست ساخت است.