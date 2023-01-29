بالگرد روسیه در سومالی به رگبار بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت روسیه در جیبوتی که در سومالی نیز فعالیت می کند، شلیک و تیراندازی به بالگرد متعلق به این کشور در سومالی را تائید کرد.

سفارت روسیه در عین حال گفته است که این بالگرد در حال فعالیت برای ماموریت بشردوستانه سازمان ملل متحد بوده است و در فرودگاه موگادیشو هدف رگبار گلوله قرار می گیرد، اگرچه هیچکس در این حادثه آسیب ندیده است.

سفارت روسیه افزوده است که این بالگرد آسیب ناچیزی دید و خلبانان روسی به کار عادی خود ادامه می دهند.

سفارت افزود که گروه تروریستی الشباب (وابسته به القاعده، ممنوعه در روسیه) ممکن است در این حادثه دست داشته باشد و تحقیقات در مورد این موضوع در حال انجام است.

اطلاعات بیشتری از این حادثه اعلام نشده است، اما روسیه مدت ها در چارچوب ماموریت بشردوستانه سازمان ملل در آفریقا در حال فعالیت است. همچنین دولت وقت سومالی از حدود ۱۴ سال پیش از روسیه خواسته بود تا با حضور نظامی در سومالی و اعزام ناوها و برخی تجهیزات نیروی دریایی و هوایی خود به مقابله با دزدان دریایی و راهزنی دریایی کمک کند. این درخواست سومالی در آن زمان باعث شدتا ناو نئوستراشیمی روسیه در همان سال با موافقت سومالی در آبهای این کشور به گشت زنی دریایی بپردازد، اگرچه این همکاری در سال های اخیر به تدریج کمتر شد و مسکو فعالیت خود را بیشتر در چارچوب ماموریت های بشردوستانه سازمان ملل در آفیقا دنبال می کرد.