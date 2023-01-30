به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اعلام تصویب صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت در سال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت با تاکید بر اینکه بازآفرینی یک مفهوم ترکیبی است که تمامی مفاهیم و موضوعات کالبدی از جمله مسکن، خدمات، اجتماع و توجه به محلات را در خود دارد، گفت: مرمت بناهای تاریخی، سنگفرش کردن کوچه‌ها، ایجاد فضاهای اجتماعی شهری، آسفالت کوچه‌ها، احداث مدرسه، احداث درمانگاه، احداث ورزشگاه، احداث کلانتری همراه با احداث مسکن و نوسازی در بافت‌های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی شهری از جمله اقداماتی است که شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام می‌دهد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بودجه سالانه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای مدیریت تمامی این اقدامات در سطح کشور و همچنین اداره شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۲۰ میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ بوده است، توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران توانسته با کم‌ترین بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بازآفرینی محلات هدف کارسازی کند.

۵۶۵ پروژه روبنایی، زیربنایی و فضای شهری در سال گذشته تکمیل شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال مالی گذشته توانست ۵۶۵ پروژه را در ۳۵ استان، ۱۱۰ شهر و ۱۷۹ محله با اعتبار یکهزار و ۶۴۵ میلیاردتومان به سرانجام و تسویه حساب برساند که جزئیات این پروژه‌ها شاملِ تعداد ۴۲ پروژه در ۱۰ استان آموزشی، ۲۸ پروژه در ۱۰ استان ورزشی و چندمنظوره، تعداد ۳۰ پروژه در ۸ استان بهداشتی-درمانی، تعداد ۴۰ پروژه در ۱۱ استان خانه محله، کتابخانه و فرهنگی، تعداد ۹۷ پروژه در ۸ استان احیا و بهسازی بناهای تاریخی، تعداد ۴ پروژه در ۲ استان انتظامی است. همچنین ۴۰ پروژه در ۱۰ استان پارک و فضای باز شهری، ۲۰۳ پروژه در ۲۶ استان ساماندهی و بهسازی معابر و ۱۰۱ پروژه در ۱۸ استان خدمات زیربنایی (آب، فاضلاب، برق و ساماندهی مسیل) است.

آئینی توضیح داد: از ۵۶۵ پروژه‌ای که در سال مالی گذشته به سرانجام رسید ۲۵۵ پروژه، پروژه‌هایی بود که عملیات اجرایی آنها به اتمام رسید و بیش از ۳۰۰ پروژه نیز تسویه مطالبات باقیمانده با پیمانکارانی بود که با شرکت بازآفرینی شهری ایران همکاری داشتند.

تکمیل ۶۶۰ پروژه محلات هدف بازآفرینی نیازمند ۲ هزار میلیاردتومان اعتبار است

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۶۰ پروژه باقیمانده و در دست احداث وجود دارد که برای تکمیل این تعداد پروژه، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیاز به ۲ هزار میلیاردتومان اعتبار دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از ۶۶۰ پروژه‌ای که در سال جاری در برنامه تکمیل قرار دارد حدود ۲۳۰ پروژه، از جمله پروژه‌هایی است که در حال تکمیل است و میانگین پیشرفت آنها ۵۲ درصد است و حدود ۸۵ پروژه نیز بدون قرارداد است که با این حساب، شرکت ۳۱۵ پروژه برای تکمیل دارد. ۳۳۵ پروژه نیز در مرحله تسویه با پیمانکاران قرار دارد. تلاش می‌کنیم تا در سال مالی آتی این تعداد پروژه را تکمیل و به اتمام برساند که ۲ هزار میلیاردتومان برای تکمیل آنها سرمایه نیاز است.