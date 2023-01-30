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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

مدیر جهاد کشاورزی خواف:

کشت قراردادی گندم در شهرستان خواف به بیش از هزار هکتار رسید

کشت قراردادی گندم در شهرستان خواف به بیش از هزار هکتار رسید

خواف ـ مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: سطح زیر کشت گندم آبی شهرستان خواف در سال زراعی جاری به ۲۶۰۰ هکتار رسید که بیش از ۱۰۰۰ هکتار تحت پوشش کشت قراردادی است.

رحمان دادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم آبی شهرستان خواف در سال زراعی جاری به ۲۶۰۰ هکتار رسید که بیش از ۱۰۰۰ هکتار تحت پوشش کشت قراردادی است و اینکه چند برنامه ویژه در شهرستان داریم علاوه بر کشاورزی قراردادی طرح‌های مشارکتی مقایسه ارقام گندم با ۹ رقم کشت در حال اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزی خواف تصریح کرد: به منظور حمایت از کشاورزان از ابتدای فصل کشت بیش از ۲۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی یارانه دار و ۲۵۰ تن بذر اصلاح شده و بوجاری شده تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ارقام غالب کشت شده در منطقه پیشگام، پیشتاز، حیدری، چمران ۲، میهن، رخشان است.

کد مطلب 5695864

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