کشت قراردادی گندم در شهرستان خواف به بیش از هزار هکتار رسید

رحمان دادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم آبی شهرستان خواف در سال زراعی جاری به ۲۶۰۰ هکتار رسید که بیش از ۱۰۰۰ هکتار تحت پوشش کشت قراردادی است و اینکه چند برنامه ویژه در شهرستان داریم علاوه بر کشاورزی قراردادی طرح‌های مشارکتی مقایسه ارقام گندم با ۹ رقم کشت در حال اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزی خواف تصریح کرد: به منظور حمایت از کشاورزان از ابتدای فصل کشت بیش از ۲۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی یارانه دار و ۲۵۰ تن بذر اصلاح شده و بوجاری شده تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ارقام غالب کشت شده در منطقه پیشگام، پیشتاز، حیدری، چمران ۲، میهن، رخشان است.