صدور سند تفکیکی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کلاله پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از ناحیه صنعتی کلاله اظهارکرد: صدور سند تفکیکی برای واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی کلاله و توسعه این شهرک توسط دادگستری پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در موضوع تملک ۵۰ هکتار زمین شناسایی شده از سوی مسئولان شهرستان کلاله برای توسعه ناحیه صنعتی این شهرستان و ارتقای آن به شهرک صنعتی، همکاری می‌کنیم.

آسیابی افزود: در بازدید میدانی از ناحیه صنعتی کلاله، مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان، مسئله گاز و تامین نقدینگی بود که با پیگیری آنها از متولیان امر، به زودی این مشکل هم رفع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان پس از استماع مشکلات تولیدکنندگان، بلافاصله با مدیر عامل گاز استان و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی گلستان تماس تلفنی برقرار کرده و با قول مساعد مدیران مذکور، رفع سریع مشکلات اعلامی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین پیگیری‌های لازم در رفع مشکل نقدینگی هم از وعده‌های دیگر رئیس کل دادگستری گلستان به تولیدکنندگان بود.