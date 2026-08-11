ترامپ: تفنگدار دریایی آمریکایی زندانی در روسیه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد که پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، رابرت گیلمن، تفنگدار دریایی سابق آمریکا که در زمان بایدن در روسیه زندانی شده بود، آزاد شده و به آمریکا برمی‌گردد.

وی گفت: پس از رایزنی های من با پوتین، روسیه با آزادی او موافقت کرد و این در وهله اول به دلایل انسان دوستانه انجام شد.آمریکا از اتخاذ این تصمیم و اینکه روسیه در ازای آن چیزی مطالبه نکرد و مبادله‌ای انجام نشد، قدردانی می‌کند.

او مدعی شد: بازگرداندن زندانیان بازداشت شده در خارج اولویت دولت من است و ما در این زمینه دستاوردهای چشمگیری داشته ایم. ما آمریکایی هایی که در مناطق مختلف دنیا زندانی بودند را موفق به آزادی شان شدیم.