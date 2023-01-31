۹۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در اسلامشهر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در دهه مبارک فجر با حضور مقامات ملی و استانی افتتاح خواهد شد.

فرماندار اسلامشهر از سفر وزیر آموزش و پرورش به این شهرستان خبر داد و گفت: اسلامشهر در روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه میزبان وزیر آموزش و پرورش خواهد بود و در همین راستا پنج مدرسه جدید با ۵۱ کلاس درس افتتاح و همچنین کلنگ زنی احداث ۳ مدرسه دیگر نیز انجام می‌شود.

حبیبی افزود: افتتاح و کلنگ زنی ۹۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۶۸۷ میلیارد تومان در دهه مبارک فجر انجام و برای ۹۷۳ نفر اشتغال زایی ایجاد می‌شود.

️وی عنوان داشت: برنامه ریزی های لازم در حال انجام است تا در هفته‌های آتی نیز زمینه لازم برای افتتاح رسمی بندر خشک «آپرین» با حضور مقامات کشوری و استانی فراهم شود. ️

حبیبی بیان داشت: کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت روستای بهرام آباد و پایگاه بهداشت «سالور» نیز در دهه مبارک فجر صورت می‌گیرد.

فرماندار اسلامشهر گفت: آغاز بهره برداری از بخشی از کمربندی شمالی اسلامشهر، افتتاح یک ایستگاه آتش نشانی و ساختمان اداره آب و فاضلاب در احمدآباد مستوفی، از دیگر پروژه‌های مهم شهرستان شهریار در این دهه به شمار می‌روند.