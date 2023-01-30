به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، در تصاویری که به تازگی منتشر شده، یک خبرنگار صهیونیست از نوجوان فلسطینی سوال می‌پرسد که نظرت در مورد مجری عملیات روز گذشته در قدس که تنها ۱۳ سال سن داشت، چیست؟ این نوجوان فلسطینی که خود نیز ۱۳ سال سن دارد، در پاسخ می‌گوید که من او (مجری عملیات) را یک قهرمان می‌دانم چرا که علیه کسانی که سرزمینش را اشغال کردند، به پا خواسته است و ما به این مسئله افتخار می‌کنیم و خوشحالیم که شمار زیادی از صهیونیست‌ها را به هلاکت رسانده است.

خبرنگار در جواب می‌گوید ولی من از اینکه یک فلسطینی کشته شود، خوشحال نیستم که این کودک فلسطینی پاسخ می‌دهد شما یک اشغالگر هستید ولی اینجا سرزمین ما است و مبارزه با اشغالگران و بیرون راندن آنان از این سرزمین افتخار است و ما همه به آن و به این کودک ۱۳ ساله افتخار می‌کنیم.

این نوجوان ۱۳ ساله فلسطینی ادامه می‌دهد که کشته‌های ما شهید هستند و به بهشت می‌روند و چه چیزی بهتر از این!

گفتنی است پنج شنبه هفته گذشته ارتش رژیم صهیونیستی در حمله‌ای وحشیانه به اردوگاه جنین، ۱۰ فلسطینی را به شهادت رساند که این اقدام جنایتکارانه یک روز پس از آن، با عملیات شهادت طلبانه یک جوان فلسطینی در قدس اشغالی پاسخ داده شد. در این عملیات تیراندازی «خیری علقم» دستکم ۸ صهیونیست را به هلاکت رساند و شمار دیگری را زخمی کرد.