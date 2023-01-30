آموزش احیای محیط زیست را رقم می زند/ افزایش آسیب زای تولید پسماند

روح اله عزیزی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این کارگاه با موضوع حفاظت از محیط زیست در شهرستان کهگیلویه برگزار شد.
وی تصریح کرد: این کارگاه با محوریت اداره محیط زیست شهرستان و مشارکت اداره آموزش و پرورش کهگیلویه ویژه معلمان و آموزش یاران نهضت سواد آموزی برگزار شد.
عزیزی با اشاره به افزایش جمعیت شهری و روستایی و وجود مشکلات زیست محیطی در جوامع افزود: آموزش یکی از مؤثرترین راههای کمک به احیای محیط زیست است.
رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه بیان داشت: افزایش تولید پسماند در شهر، روستا، شکار و صید غیرمجاز از مهمترین مشکلات پیشرو محیط زیست است و آموزش میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از این مشکلات داشته باشد.
عزیزی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت معلمان و آموزش یاران نهضت سوادی میتواند به مجموعه محیط زیست کمک کند.
وی با اشاره به ارزش برگزاری این کارگاهها گفت: معلمان با تأثیر گذاری بر قشر تحت پوشش خود موجب حفظ طبیعت شوند.
نظر شما