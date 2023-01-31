به گزارش خبرنگار مهر، محمد رعیت شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در بیستمین دوره از برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) ۱۶ جشنواره در ۱۵ استان کشور برگزار می‌شود و گلستان میزبان دوازدهمین جشنواره ملی سرود رضوی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) در ایران و جهان اسلام به عنوان یکی از بسترهای زلال و جاری آفرینش‌های فرهنگی و هنری بوده و تمامی هنرمندان و فرهیختگان مشتاق آن آستان ملکوتی را به بیستمین «قرار عاشقی» فرا می‌خواند.

وی افزود: موضوعات جشنواره ملی سرود رضوی شامل مدح و منقبت امام رضا (ع)، مدح و منقبت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت احمد بن موسی «شاهچراغ» (ع) و جلوه‌های فرهنگ رضوی همچون علم، شفاعت، مهربانی، زیارت و حرم امام رضا (ع) است.

رعیت گفت: بخش رقابتی، بخش پاتوق و بخش سرود همگانی از جمله بخش‌های این جشنواره خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان عنوان کرد: هرکدام از اهالی فرهنگ، هنر، قرآن و رسانه استان که در هریک از موارد شانزده گانه بیستمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع) حائز رتبه برتر شوند، جدا از هدیه‌ای که از هر جشنواره دریافت خواهند کرد، از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هم هدیه‌ای دریافت خواهند کرد.

گفتنی است آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۸ اسفندماه بود و هشت اردیبهشت ۱۴۰۲ اختتامیه برگزار می‌شود.