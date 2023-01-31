برکناری سرپرست دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک با یک حکم!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تابع که در دو سال پایانی ریاست محمود خسروی وفا در کمیته ملی پارالمپیک، به عنوان دبیرکلِ وی فعالیت داشت (مردادماه سال ۹۹) طی حدود دو ماه گذشته هم سرپرستی این مسئولیت را عهده دار بود.

در واقع در روز برگزاری مجمع انتخاباتی اخیر (۲۲ آذرماه ۱۴۰۱) با اعلام غفور کارگری که رئیس منتخب این مجمع بود، مقرر شد محمد تابع سرپرست دبیرکل شد.

دبیرکل مهمترین مسئولیت اجرایی در هر ساختاری به حساب می آید با این حال طی این مدت نه تنها برای وی یا گزینه دیگری، حکم قطعی دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک صادر نشد بلکه به واسطه برخی تصمیمیمات، این مسئولیت دچار بلاتکلیفی بیشتری هم شده است.

طی روزهای اخیر ریاست کمیته ملی پارالمپیک طی حکمی، تابع را به عنوان مشاور منصوب کرده و اینگونه پایان فعالیت او به عنوان سرپرست دبیرکلی را اعلام کرده است. این در حالی است که هیچ یک از اعضای هیات اجرایی در جریان این تصمیم قرار ندارند.

برای رئیس کمیته ملی پارالمپیک این حق به جاست که تصمیم به تغییر و جابه جایی گزینه های انتصابی داشته باشد اما مسلم است که در مورد دبیرکل، موضوع باید از مسیر هیات اجرایی و با مصوبه اعضای آن دنبال شود.

در هر صورت کنار رفتن محمد تابع از سرپرستی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی صورت گرفته که هنوز فردی به عنوان جایگزین او تعیین نشده است.