خللی در امور کمیته وارد نشده و دبیر اجرایی معرفی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک اظهار داشت: محمد تابع پس از انتخابات به عنوان سرپرست دبیر اجرایی با مجموعه همراه بود و طی چند روز گذشته به دلایل مختلفی که از جانب وی مطرح شد، به عنوان مشاور معرفی گردید و از ایشان خواستم که در بخش های دیگر کمیته از تجارب و توانمندی هایش استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات جاری کمیته طبق برنامه در حال انجام و خللی در امور وارد نشده است. معرفی دبیر اجرایی جدید که پست بسیار مهم و کلیدی در کمیته هست نیز به زودی و طی هفته های آتی انجام خواهد شد. در این خصوص حساسیت ویژه ای داریم تا فردی معرفی شود که تردیدی در انتخاب وی وجود نداشته و در عین حال منشا اثر باشد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: کلیه موارد به اطلاع هیات اجرایی می رسد و مراحل قانونی را طبق اساسنامه طی خواهیم کرد. طی یک ماه و نیم گذشته دو جلسه با اعضای هیات اجرایی برگزار کردیم که مباحث کلان کمیته، سیاست گذاری ها و برنامه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.