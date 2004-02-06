فردا در تاريخ

ولادت امام علي النقي الهادي (ع) :



حضرت امام على النقى، ملقّب به هادى، فرزند امام جواد ع در 15 ذىحجّه سال 212 هجرى در مدينه به دنيا آمد. نام مادر بزرگوارشان ، سمانه، معروف به سيّده است.حضرت امام هادي (ع ) داراي قامتي نه بلند و نه كوتاه بود . گونه هايشان اندكي برآمده و سرخ و سفيد بود . چشمانشان فراخ و ابروانشان گشاده بود . امام هادي (ع ) بذل و بخشش بسيار مي كرد و داراي اعلي صفات انساني بود . امام هادى (ع ) پس از شهادت پدر بزرگوارشان در محيط پر از خفقان و وحشتى كه متوكّل عبّاسى به وجود آورده بود ، زندگي مي كرد . شيوه خليفه بر اين بود كه با حمله به ياران امام( ع ) و مرعوب ساختن شيعيان ، امام را از آنان دور سازد و به همين دليل دستور داد تا آن بزرگوار را به سامرّا آوردند. هدف متوكّل از احضار امام (ع ) به سامرّا نزد خود و يارانش، محو كردن ايشان در حاشيه دربار خلافت بود تا آن حضرت را زير نظر گيرد. سياست هاي ستمگرانه خليفه عليه امام( ع ) تا جايى پيش رفت كه متوكّل در پايان حكومت خود، به علّت سعايتها و خبرچينى ها بر ضدّ امام (ع ) ، ايشان را زندانى كرد.در واقع يكى از نگرانى هاى فرمانروايان عبّاسى در آن روزگار ، شورش علويان بود، كه عبّاسيان در برابر آن موضعى قاطعانه مي گرفتند تا پيش از رشد و گسترش، آن را عقيم كنند وبقاياى آن را تعقيب نموده و از بين ببرند.در آن هنگام، دولت عبّاسيان به علّت سياست ظالمانه خود، دچار ناتوانى و گسيختگى شده بود و از اندك جنبش علويان به هراس مي افتاد.از اين روى، مقابل آنان روشى خشن پيش مي گرفتند .شايد به همين دليل بود كه اين حكومت جائر امام ع و يارانشان را در مضيقه و سختي قرار داده بودند.اما امام (ع ) با كوشش خستگي ناپذير و فراوان، پايگاه هاى مردمى خود را تا سر حدّ امكان تقويت مي كرد تا در برابر مشكلات، نيرويى پايدار به دست آورد وهمواره آماده باشد.آن حضرت پس از شهادت پدر، بيش از بيست سال در مدينه باقى ماند.مردم به او علاقه فراوان نشان مي دادند و به دورش گرد مي آمدند و علما و دانش طلبان در محضر ايشان جمع مي شدند.آن حضرت همچنين دردوران عمر پر بركتشان مبارزه شاياني با غاليان انجام دادند . در واقع امامان شيعه از دو دسته در رنج بودند . نخست جاعلان حديث و دوم غاليان . آن حضرت سرانجام در سوم رجب المرجب سال 254 در 42 سالگى در شهر «سامرّا» بر اثر زهرى كه به دسيسه معتزّ، خليفه عبّاسى، توسط معتمد عبّاسى، به آن حضرت خوراندند به شهادت رسيدند . امام هادي (ع ) شاگردان بر جسته اي را تربيت كردند كه جهان اسلام و تشيع همواره به وجود ذي جود آنان خواهد باليد . چهره هايي چون " علي بن جعفرميناوي " و " ابن سكيت " كه متوكل نخستين را به زندان افكند و دومي را شهيد كرد . حضرت عبدالعظيم حسني ديگر يارامام هادي ع است . منقول از شيخ عباس قمي در منتهي الآمال : " نسب شريفش به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام منتهي مي شود ... " ايشان از محدثين بزرگ روزگار خويش بود و از اصحاب و ياران حضرت جواد (ع ) وحضرت امام هادي (ع ) . صاحب بن عباد رساله اي مختصر در شرح حال آن جناب نگاشته است .



اعدام ماني :





در چنين روزي در سال 276 ميلادي "ماني "، اعدام شد .ماني يكي از داعيان پيامبري در ايران باستان بود و دين مانويت را براي ايرانيان مطرح كرده بود . علاوه بر مذهب زرتشت ، دو مذهب عمده در دوره ساسانيان بوده است : مذهب ماني و مذهب‏ مزدك . ثنويت ماني خيلي صريحتر است از ثنويت زردشتي است .همچنين بايد گفت : ثنويت مزدكي‏ همان ثنويت مانوي است با اندكي اختلاف . شهرستاني در الملل و النحل‏ ثنويت را به ماني نسبت مي‏دهد نه به زردشت و مفصل درباره آن بحث مي‏كند ، محققان و مستشرقان در عصر اخير تحقيقات زيادي درباره ماني و دين او كرده اند . تقي زاده در اين باره مي نويسد : . . . دين ماني بر دو اصل يعني خير و شر يا نور و ظلمت و سه دور يعني‏ ماضي و حال و استقبال مبني است . منشا كلي و اصلي وجود و در واقع خداي‏ بزرگ دوتاست ، كه يكي را نور و ديگري را ظلمت مي‏ناميم . در منابع‏ ايراني اين دو اصل را " دو بن " ناميده‏اند در بدو امر يعني در ازل و قبل از حدوث خلقت و دنيا اين دو اصل جدا و مستقل و منفك از هم بودند كه آن دو را مانويان ماضي مي‏نامند ، قلمرو نور در بالا و منبسط به شمال و مشرق و مغرب بوده و مقر ظلمت در پايين و ممتد در جهت جنوب بود ، و اگر چه با هم ، هم حدود بودند ، سرحد فاصلي داشتند و تماسي در كار نبود . بنابر بعضي بيانات از قسمت جنوبي فضا نيز يك ثلث متعلق‏ به نور بوده و لذا وسعت قلمرو نور پنج برابر قلمرو ظلمت بود هر يك از اين دو اصل در قلمرو خود ساكن و آرام قرار داشتند . عالم نور داراي تمام‏ صفات خوب بود و نظم و صلح و فهم و سعادت و سازش در آنجا حاكم بود ، ولي در عالم ظلمت اغتشاش و بي نظمي و كثافت مستولي بود . گاهي اين دو اصل را به عنوان دو درخت ناميده‏اند : يكي را درخت حيات و ديگري را درخت مرگ در قلمرو نور .پدر عظمت حكمران است و در قلمرو ظلمت پادشاه‏ تاريكي . قلمرو نور از پنج ناحيه و مسكن به وجود آمده كه پنج عضو اصلي يعني هوش و فكر و تامل و اراده و ائون هاي بي شمار ( موجودات جاويد و مظاهر خدا ) در آن ساكن هستند . قلمرو ظلمت هم از پنج طبقه روي همديگر به وجود آمده كه از بالا به پايين عبارت است از دود پايه و آتش بلعنده‏ و باد مخرب و آب لجني و ظلمات .( مطهري ، مرتضي ، خدمات متقابل اسلام وايران ص 241 )



تصويب قانون آزادي مطبوعات :





در چنين روزي در سال 1286 ه ش ، نخستين قانون مطبوعات در ايران درپنجاه و سه ماده به تصويب رسيد .مورخان نوشته اند در عصر ناصرالدين شاه ، كنت مونت فرت مستشرقي ايتاليايي براي نخستين بار قانوني جزايي را براي ناصر الدين شاه به رشته تحرير در آورد كه البته در آن موادي چند به جرايم مطبوعاتي اشاره داشت . نخستين قانون مطبوعاتي مدون پس از مشروطه به تصويب رسيد فلذا چون مطبوعات و آزادي بيان يكي از دغدغه هاي مشروطه طلبان بود اين قانون به عنوان يكي از قوانين نخستين به تصويب رسيد . البته اين قانون با مخالفت برخي از روزنامه نگاران همچون سيد رضا مساوات روبرو شد . او در روزنامه خود با نام مساوات به شدت اين قانون را مورد انتقاد قرار داد . آخرين قانون مطبوعات در تاريخ سي ام فروردين سال 1379 از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت . در ماده دوم اين قانون رسالت مطبوعات چنين تعريف شده است : رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از :الف ـ روشن كردن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه موارد اشاره در ماده يك.ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.ج ـ تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز وقرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان. رسوم، سنن محلي و ...د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگي استعماري (اسراف،تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي.تبصره: هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده ودر مسير جمهوري اسلامي باشد.



گام به گام تا پيروزي :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش ، امام خميني در مدرسه علوي تهران در جمع سيصد تن از قضات دادگستري و وكلا با تشريح خيانت هاي پنجاه ساله رژيم پهلوي تاكيد كردند : شما اهل قلم هستيد ، بنويسد ، بحث كنيد ، - عرض كنم- صحبت بكنيد ، تبليغات بكنيد ، اين نهضت( اسلامي ) را بزرگ كنيد ، پشتيباني كنيد ، از اين دولت( موقت ) پشتيباني كنيد ، اظهار كنيد ، در روزنامه ها اعلام كنيد . و بعد هم انشا ء الله يك دولت حقي بر قرار شد آن وقت بايد همه بنشينيم و مع الاسف يك خرابه را بسازيم . اين مملكت را اينها خراب كردند و رفتند و خورندو بردند و حالا بايد شما و ما همه دست به دست هم بدهيم و اين مملكت را از سر بسازيم .

ايشان همچنين در سخنراني جداگانه اي براي عموم مردم با اشاره به استفاده هاي نامشروع رژيم فاسد از رسانه هاي گروهي ، تصريح كردند : دستگاههاي كه در اين مملكت بوده و هست كه بايستي در خدمت مردم مي بودند ولي رژيم غاصب و فاسد در گذشته از آنها در راه هدف هاي نا مشروع خود و گسترش فساد استفاده كرده است .

در اين روز همچنين كارمندان وزارتخانه ها و سازمانها از نخست وزير بازرگان حمايت كردند . كارمندان نخست وزيري هم از از بازرگان پشتيباني كردند . مردم شهر هاي مختلف كشور نيز با بر پايي تظاهرات و راهپيمايي هاي مختلف از دولت مهندس بازرگان حمايت كردند .در تمام شهر ستانها به حمايت از تصميم امام در مورد بازرگان راهپيمايي و تظاهرات برپا بود و لبه تيز حملات راهپيمايان فقط متوجه بختيار بود .



افتتاح خانه هنرمندان ايران :





در چنين روزي در سال 1378 ه ش خانه هنرمندان ايران توسط آقاي خاتمي رياست محترم جمهور افتتاح شد . اين خانه ، به عنوان يكي از مراكز پر تلاش در عرصه فرهنگ كشور تاكنون فعاليت هاي مختلفي را از جمله برگزاري نشست هاي مختلف فرهنگي ، ادبي ، هنري با حضور استادان فن بر گزار كرده است . همچنين در اين مركز فرهنگي تاكنون جشنواره و نمايشگاههاي مختلف فرهنگي بر پا شده است .



دو عمليات در ابتداي جنگ تحميلي :





در چنين روزي در سال 1361 ه ش عمليات والفجر مقدماتي در منطقه عمومي فكه - چزابه آغاز شد . اين عمليات با رمز يا الله، يا الله، يا الله آغازشد و در آن نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي بسيجي حضور داشتند . در اين عمليات نيروهاي عملياتي لشكر اسلام ، به خطوط مقدم ارتش بعث عراق يورش آوردند و ستون خط شكنان بسيجي ، از خاكريز هاي مرتفع ، كانال هاي عميق مملو از سيم خاردار و چند ميدان مين پي در پي گذشتندو خسارات فراواني به دشمن بعثي واردآوردند . پس از ناكامي عمليات رمضان منطقه رملي و غير قابل عبور فكه براي اجراي عمليات انتخاب شد تا با قبول جنگ در شرايط سخت دشمن غافلگير گردد . در اين عمليات سازمان مجاهدين خلق ( منافقين ) كه در مسايل داخلي شكست خورده بودند با انجام موارد جاسوسي فراوان ، خيانت هاي فراواني را مرتكب شدند . در اين عمليات ارتش عراق مجموعا 2500 كشته و زخمي داد و 113 نفر از آنها نيز اسير نيروهاي خودي شدند . همچنين در همين روز در سال 1359هجري شمسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در منطقه عمومي سوسنگرد برضد دشمن بعثي روي داد .



اعدام انقلابي اويسي :

در چنين روزي در سال 1362 ه ش ارتشبد اويسي عامل كشتار مردم در هفدهم شهريور در پاريس اعدام انقلابي شد . ارتشبد غلامعلي اويسي فرزند غلامرضا در سال 1297 ه ش در قم به دنيا آمد . او در سال 1315 دوره شش ساله دبيرستان نظام مركز و در سال 1317 دوره دانشكده افسري را به پايان رساند . اويسي در سالهاي 1317تا 1331 در مشاغل گوناگون نظامي ( فرماندهي گروهان و گردان و آموزشگاه گروهباني لشكر 2 ، رياست شعبه بازرسي دژبان مركز و فرماندهي هنگ 52 دژبان ) قرار داشت و در سال 1332 فرمانده هنگ 16 تيپ كازرون بود . پس از كودتاي 28 مرداد 1332 اويسي به در يافت نشان درجه 2 رستاخيز نايل شد و به تدريج ترقي وي نيز در هرم ديوانسالاري نظامي آغاز شد . او پس از طي دوره دانشگاه جنگ در تهران و دوره ستاد و فرماندهي در آمريكا ، در سال 1339 به رياست ستاد گارد ودر سال 1341 به فرماندهي لشكر يك گارد رسيد و در همين سمت بود كه به عنوان فرماندار نظامي تهران به قتل عام قيام كنندگان 15 خرداد 1342 دست زد . او در سال 1348 فرماندهي ژاندارمري كل كشور و در سال 1351 فرماندهي نيروي زميني ارتش را به عهده داشت . اويسي در جريان انقلاب اسلامي بارديگر در سمت فرماندار نظامي تهران قرار گرفت و به علت موقعيتش در راس نيروي زميني فرمانداري نظامي ساير شهر ها را نيز تحت كنترل داشت . او در دي ماه 1357 به بهانه معالجه از ايران خارج شد وتقاضاي بازنشستگي نمود . اويسي از زمره نخستين افسران عاليرتبه متواري رژيم پهلوي بود كه با سرمايه سرويس هاي اطلاعاتي غرب فعاليت تروريستي عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي را از خاك عراق و تركيه آغاز كرد . او در هجدهم بهمن 1362 توسط افراد ناشناس در پاريس به قتل رسيد .



حكومت الجايتو :

در چنين روزي در سال 703هجري قمري سلطان محمد خدابنده ايلخان مغول درايران قدرت را در دست گرفت . .سلطان محمد خدابنده برادر غازان خان است كه نخست نامش الجايتو بود و سپس به خدابنده ملقب گرديد . او بناي شهر سلطانيه را تمام كرد و آنجا را پايتخت خود قرار داد .



تولد ادوارد براون :





در چنين روزي در سال 1862ميلادي پروفسور اِدوارد براون اديب و مستشرق انگليسي به دنيا آمد .تحصيلات عاليه در طب و السنه شرقيه ( زبانهاي شرقي) را در دانشگاه كمبريج به پايان برد . اما هيچ وقت به طبابت نپرداخت . سال 1888 ميلادي سفري به ايران نمود و بعد از آن به سمت دانشياري رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه كمبريج منسوب شد . در سال 1902 به استادي زبان عربي برگزيده شد و تا پايان عمر خدمت گزاري صديق و دوست داري امين براي ادب و عاشقي با صداقت براي ايران بود ، و باقلم و قدم در اين راه سعي نمود . وي بيشتر عمر خود را به مطالعه كتب فارسي و معاشرت با دوستان ايراني صرف كرد . براون به كارهاي سياسي و اجتماعي نيز توجه داشت و ايرانيان فراري در دوره مشروطه را گرد هم جمع كرد و انجمني به نام « انجمن ايران» تشكيل داد و به پشتيباني از مشروطه خواهان بر خواست و با سخنراني ها و مقالات موثرش مدافع استقلال و حامي حقوق ملت ايران شد . « شرح مختصري از وقايع ايران»،« انقلاب ايران»،« بحران ايران در دسامبر 1911» ،« مطبوعات و شعر جديد ايران»،« حكومت وحشت در تبريز» آثاري است كه در اين باب تاليف كرده است . پر ارزش ترين كار هاي برون تحقيقات ادبي او در زبان فارسي، و مهمترين آنها " تاريخ ادبيات ايران" است كه حاصل 30 سال كوشش تحقيقي و مطالعه وي است .اين اثر با ارزش در چهار جلد به زبان انگليسي منتشر ،كه جلد اول توسط " علي پاشا صالح"، جلد دوم توسط " فتح الله مجتبايي " و " غلامحسين صدري افشار" ، جلد سوم به همت " علي اصغر خان حكمت" و جلد چهارم به كوشش " رشيد ياسمي" به زبان فارسي ترجمه شد . از ديگر كارهاي اين مستشرق ايران دوست مي توان تصحيح« تذكره دولت شاه سمرقندي »، « لباب الالباب» عوفي و ترجمه آثاري چون « چهار مقاله عروضي»،« تاريخ گزيده» ،« تاريخ طبرستان » را به زبان انگليسي نام برد . پرفسور ادوارد برون در 5 ژانويه 1926 ( 15 دي ) در سن 64 سالگي دار فاني را وداع گفت.



بمباران وسيع ويتنام شمالي :

در چنين روزي در سال 1965 ميلادي آمريكا به طور گسترده اي ويتنام شمالي را مورد حمله هوايي خود قرار داد .



روزاستقلال گرانادا :

در چنين روزي در سال 1974 ميلادي گرانادا از انگلستان مستقل شد . به همين مناسبت اين روز به عنوان روز ملي اين كشور گرامي داشته مي شود .



در گذشت ملك حسين :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي ملك حسين پادشاه اردن در گذشت . پس از ملك حسين پسرش ملك عبدالله به جاي او نشست .



تاسيس حزب كارگر در انگلستان :

حزب كارگر در انگلستان در چنين روزي در سال 1900 ميلادي تاسيس شد . حزب كارگراز كارگراني تشكيل يافته بود كه در درون جنبش كارگري سال ها به فعاليت ضد سرمايه داري مشغول بودند . آنهابا انديشه هاي سوسياليستي آشنايي داشتند و با هدف اسنقلال تشكل كارگري دست به تاسيس چنين حزبي زدند . امروزه حزب كارگر به عنوان يكي از احزاب فعال انگلستان همواره در برابر حزب محافظه كار كه راست گرا است در انتخابات رقابت مي كند .



حمله به سومالي :

در چنين روزي در سال 1978 ميلادي ، ارتش اتيوپي با حمله به كشور سومالي ، صحراي اوگادن را به تسخير خويش در آورد .



تشكيل نخستين مجلس آلمان :

در چنين روزي در سال 1867 ميلادي نخستين مجلس عمومي در آلمان به ابتكار بيسمارك تشكيل شد .



اتحاديه هندو چين :

در چنين روزي در سال 1899 اتحاديه سياسي و اقتصادي هندوچين با هدف جلوگيري از توسعه كشور هاي مختلف جهان در امور سياسي و اقتصادي هندوچين بود افتتاح شد . اين اتحاديه ابتكار دولت فرانسه بود .



راه آهن در انگلستان :

در چنين روزي د ر سال 1940 ميلادي ، انگلستان راه آهن سراسري اين كشور را ملي اعلام كرد .



تولد چارلز ديكنز :

چارلز ديكنز در چنين روزي در سال 1812 در پرتسموت انگلستان ديده به جهان گشود.

وي به علت فقر مالي نتوانست تحصيلات خود را ادامه دهد و به همين دليل از همان اوان كودكي مشغول به كار شد . اين امر و لمس فقر در آثار بعدي او به خوبي نمايان است . وي در دوره اي كه در يك محضر اسناد رسمي مشغول به كار شده بود به مطالعه علاقمند شد و در همين دوره با انجام تمرينات فراوان در حوزه ادبيات به سوي نوشتن مطلب براي روزنامه ها روي آورد . او در سال 1835 ميلادي نخستين اثر خود را با نام «طرح بز» روانه بازار نشر كرد . پس از آن بود كه وي با الهام از فقر مردم به نگارش كتاب هاي ديگري مشغول شد كه از ميان آنها مي توان به شاهكار وي با نام «اليورتويست» اشاره كرد . «ماجراي نيكلا نيكل بي» ، «يادداشت هاي آمريكايي» ، «ديويد كاپرفيلد»، «سرود كريسمس»، « آرزوهاي بزرگ »و...از جمله مهمترين آثار اويند .وي در نهم ژوئن 1870 چشم از جهان فرو بست .



ماشين دورنگار :

در چنين روزي در سال 1893 ميلادي اليشا گري ماشين تلوتو گراف يا دو رنگار خود كار را اختراع كرد . اين ماشين خود به خود نوشته ها ي خطي را به اسنادنوشته تبديل مي كرد .



آتش سوزي در آمريكا :

در چنين روزي در سال 1904 ميلادي بر اثر يك آتش سوزي گسترده در آمريكا ، در حدود سي ساعت بيش از هزار و پانصد ساختمان تخريب شدند .



پنج هزار نسخه از ريدرز دايجست :

در چنين روزي در سال 1922 ميلادي دي ويت و ليلا آچسون براي نخستين بار پيشنهاد كردند كه نشريه ريدرز دايجست بيش از پنج هزار نسخه منتشر گردد . نشريه ريدرز دايجست يكي از پر طرفدارترين نشريات عامه پسند در سراسر جهان است . اين نشريه به زبانهاي زنده دنيا منتشر مي شود .



پاتك آلمان :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم ، آلمانها در يك حمله تعرضي متقابل ، منطقه آنزيوي ايتاليا را به تسخير خويش در آوردند .



تولد آن رادكليف :

در چنين روزي در سال 1764 ميلادي آن رادكليف نويسنده عصر گوتيك به دنيا آمد . "رازهاي اودولفو " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اولف سوانت فون اولر :

اولر فيزيولوژيست و پزشك مشهور سوئدي در چنين روزي در سال 1905 ميلادي به دنيا آمد . وي در سال 1970 ميلادي جايزه نوبل طب را از آن خود كرد .

شانزدهمين سزار روسيه :

در چنين روزي در سال 1613 ميلادي ميخاييل رومانف شازندهمين سزار روسيه شد .



نخستين فرهنگ لغت فرانسوي :

در چنين روزي در سال 1639 دانشگاه فرانسه ( آكادمي فرانسه ) تحرير نخستين فرهنگ زبان فرانسه را در اين كشور آغاز كرد .



اتحاد عليه فرانسه :

در چنين روزي در سال 1792 ميلادي اطريش و پروس قرار داد ضد فرانسوي امضا كردند .



قانون اساسي در بلژيك :

در چنين روزي در سال 1831 ميلادي بلژيك صاحب قانون اساسي شد .



شكست انگليسي ها :

در چنين روزي در سال 1881 ميلادي نبرد ايگوگو ميان بوئر ها و نيروهاي انگليسي در گرفت . دراين نبرد بريتانيا با وجود برتري نيروها از بوئرها شكست خوردند . بوئر ها هلندي هايي بودند كه به منطقه آفريقاي جنوبي مهاجرت كرده بودند . انگليسي قصد داشت اين منطقه را مستعمره خويش سازد .



قانون اساسي در كوبا :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي فيدل كاسترو ، اصول قانون اساسي جديد كوبا را برشمرد .