محدودیت برای استقلال تبدیل به فرصت شده؛مذاکره برای تمدید باید آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار آسیایی خود در فصل جدید (شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور) به مصاف السد قطر رفت و در ورزشگاه بین‌المللی بصره، با ارائه نمایشی قدرتمند موفق شد حریف پرمهره خود را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو بردارد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در این مسابقه با انگیزه و تمرکز بالا مقابل یکی از تیم‌های مطرح فوتبال قطر قرار گرفتند و در پایان با ثبت یک پیروزی قاطع، شروعی درخشان در رقابت‌های آسیایی داشتند.

این برد برای آبی‌پوشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ چرا که استقلال پس از ۲۳ سال بار دیگر موفق شد السد قطر را در یک دیدار رسمی شکست دهد.

محمد مومنی پیشکسوت و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد استقلال در فصل جاری اظهار کرد: استقلال در لیگ برتر شرایط بسیار خوبی داشته و در کنار آلومینیوم اراک تنها تیم‌هایی هستند که تاکنون شکست نخورده‌اند. علاوه بر این، مهم‌تر از همه اینکه استقلال در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا توانست یک پیروزی بسیار خوب مقابل السد قطر به دست بیاورد؛ تیمی که از مهره‌های اروپایی، خارجی و برزیلی زیادی بهره می‌برد.

وی افزود: در مجموع باید گفت محدودیت‌هایی که برای استقلال ایجاد شد، باعث شد نگاه مدیریتی نسبت به این تیم تغییر کند و فرصتی فراهم شود تا از داشته‌های جوانان و بازیکنان پایه استقلال بیشترین استفاده صورت بگیرد. بازیکنان استقلال در رده‌های پایه هم نشان داده‌اند که توانایی لازم را دارند و اگر به آنها فرصت داده شود، می‌توانند خودشان را نشان دهند.

محدودیت به فرصت تبدیل شد

پیشکسوت استقلال ادامه داد: فرصت همیشه در شرایط ایده‌آل به وجود نمی‌آید و گاهی یک محدودیت می‌تواند تبدیل به فرصت شود. این محدودیت‌ها با نگاه مدیریتی باشگاه تغییر پیدا کرد و استقلال توانست از ظرفیت‌های موجود خود استفاده کند و زمینه شکوفایی و رشد تیم را فراهم آورد.

مومنی با اشاره به انتخاب سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی استقلال گفت: انتخاب یک سرمربی داخلی که با موقعیت و شرایط استقلال کاملاً آشنا باشد، در رسیدن این تیم به شرایط فعلی اهمیت زیادی داشت. استقلال در این مدت بیشتر به توانایی‌های خودش تکیه کرده است. اگرچه در روزهای نخست انتقادهایی نسبت به سهراب بختیاری‌زاده وجود داشت اما علی تاجرنیا پشت سر او ایستاد و از سرمربی تیم حمایت کرد.

وی تصریح کرد: امروز استقلال نتیجه همان حمایت را می‌گیرد و این موضوع نشان می‌دهد توانایی مربیان داخلی کمتر از مربیان خارجی نیست. نتایجی که استقلال به دست آورده، کاملاً درخشان و قابل توجه است و برگ برنده سهراب بختیاری‌زاده نیز در این روزها استفاده درست از جوانانی است که در اختیار دارد.

استقلال نباید از فشردگی بازی‌ها آسیب ببیند

کارشناس فوتبال درباره شرایط استقلال پس از تعطیلات و دو دیدار دشوار این تیم برابر تراکتور و الغرافه اظهار کرد: استقلال پس از تعطیلات باید ابتدا مقابل تراکتور قرار بگیرد و چهار روز بعد هم در قطر به مصاف الغرافه برود. هر دو مسابقه نیز خارج از خانه برگزار می‌شود و طبیعی است که بحث خستگی مطرح شود، اما امروز علم آنقدر پیشرفت کرده که بحث ریکاوری بعد از مسابقه برای مربیان و افرادی که در حوزه بدنی فعالیت می‌کنند، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مومنی ادامه داد: با پیشرفت علم تمرین و ریکاوری، خستگی دیگر نباید جایگاه پررنگی در فوتبال امروز داشته باشد. درست است که استقلال ابتدا باید در تبریز بازی کند و سپس راهی قطر شود، اما این موضوع بخشی از برنامه فوتبال است و استقلال باید بتواند خودش را از این شرایط به وضعیت آرمانی برساند.

وی خاطرنشان کرد: کسب نتایج درخشان می‌تواند برای استقلال امیدوارکننده باشد و این تیم باید بتواند در مسابقات داخلی و آسیایی، هیجان و انگیزه‌ای را که در بازیکنانش وجود دارد، به نتایج خوب تبدیل کند؛ نتایجی که در نهایت برای هواداران به ارمغان آورده شود.

مدیریت استقلال از حالا به فکر تمدید قراردادها باشد

مومنی درباره وضعیت قرارداد بازیکنان تأثیرگذار استقلال که تا پایان فصل با این باشگاه قرارداد دارند، گفت: بازیکنانی مانند یاسر آسانی و دیگر نفرات تأثیرگذار استقلال تا پایان فصل قرارداد دارند و هنوز مشخص نیست که فصل آینده هم در این تیم خواهند ماند یا خیر. به نظر من مدیریت باشگاه باید از همین حالا به فکر تمدید قرارداد این بازیکنان باشد.

وی افزود: مدیریت می‌تواند از نیم‌فصل دوم به صورت جدی‌تر با بازیکنان وارد مذاکره شود و نیت خود را به آنها منتقل کند، اما باید توجه داشت که بازیکنان زبده، به‌ویژه بازیکنان اروپایی، به این سادگی قرارداد امضا نمی‌کنند. آنها تلاش می‌کنند در روزهای پایانی قرارداد، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند و بهترین شرایط مالی را برای خودشان به دست بیاورند.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: بنابراین بازیکنان شرایطی را برای خودشان ایجاد می‌کنند که بتوانند نهایت استفاده را از موقعیت موجود ببرند. در طرف مقابل، تیزهوشی مدیریت باشگاه و اینکه چقدر بتواند بازیکن را برای تمدید قرارداد در نیم‌فصل یا مقطع مناسب متقاعد کند، به هنر مدیریت بستگی دارد.

استقلال بدون آسانی هم بازیکنان توانمندی دارد

مومنی درباره وابستگی استقلال به یاسر آسانی و اینکه غیبت این بازیکن به دلیل مصدومیت یا محرومیت می‌تواند به خط حمله آبی‌پوشان آسیب بزند، گفت: در این شکی نیست که اگر آسانی به هر دلیلی در ترکیب استقلال نباشد، این تیم با مشکل مواجه می‌شود، اما این‌طور هم نیست که استقلال تنها به یک بازیکن وابسته باشد.

وی ادامه داد: آسانی خودش در ترکیب استقلال حضور داشته و تلاش کرده و موقعیت‌های متعددی را به وجود آورده و آنها را به نتیجه رسانده است. اگر همین فرصت و شرایط برای بازیکن دیگری هم ایجاد شود، شاید همان اتفاق برای او هم رخ دهد.

کارشناس فوتبال تأکید کرد: بازیکنان جوان استقلال منتظر فرصت هستند تا جای بازیکنان بزرگ‌تر را بگیرند. آنها مترصد این هستند که جای یاسر آسانی را بگیرند؛ چرا که نام و شهرت بازیکنی مانند آسانی باعث می‌شود بازیکن جوانی که جای او قرار می‌گیرد بیشتر دیده شود و همه بگویند جای یاسر آسانی خالی نیست.

مومنی در پایان گفت: بنابراین بیشتر از همه خود یاسر آسانی باید مراقب جایگاهش باشد و تلاش کند این موقعیت را از دست ندهد، چرا که بازیکنان جوان استقلال برای گرفتن جای او انگیزه زیادی دارند.