کمبود ۲۷۰۰ پزشک خانواده در ۶۴ شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، گزارش عملکرد مراحل استقرار و عملیات اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه و چالشهای موجود در مسیر اجرای فاز سوم این برنامه در ۱۹ شهرستان منتخب بررسی شد.
در این نشست با حضور معاونان و مدیران وزارت بهداشت، مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران سازمانهای بیمهگر پایه، آخرین وضعیت استقرار و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستانهای منتخب فاز سوم مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، دانشگاههای علوم پزشکی گزارشی از عملکرد خود در مراحل استقرار و عملیات اجرایی برنامه ارائه کردند و مهمترین مسائل و چالشهای موجود در حوزههایی از جمله تأمین نیروی انسانی، همکاری سازمانهای بیمهگر، تأمین منابع و سرانه سطح یک و همچنین نحوه پایش و ارزیابی اجرای برنامه بررسی شد.
نیاز به ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک
بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه گفت: تأمین نیروی انسانی یکی از پایههای اصلی اجرای برنامه است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. در ۶۴ شهر تحت پوشش برنامه حدود ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک نیاز داریم که بخشی از این ظرفیت از طریق پزشکان بخش دولتی و همکاری سازمانهای بیمهگر و تأمین اجتماعی تأمین میشود.
وی با اشاره به همکاری سازمان تأمین اجتماعی افزود: در نشستهای مشترک، موضوع تأمین نیروی انسانی و سرانه سطح یک مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی، بهویژه در زمینه پوشش جمعیت روستایی، حاصل شد.
فرخی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی آمادگی خود را برای همکاری در پوشش جمعیت روستایی تحت پوشش تامین اجتماعی اعلام کرده است که میتواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع داشته باشد.
وی همچنین از تعامل با مجلس شورای اسلامی در زمینه اجرای برنامه پزشکی خانواده خبر داد و گفت: نمایندگان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره روند اجرای برنامه مطرح کردند.
فرخی تأکید کرد: از هفتههای آینده برنامهریزی جدیدی برای ارزیابی، پایش و رصد روند اجرای برنامه در فازهای مختلف انجام خواهد شد تا ضمن شناسایی چالشها، روند استقرار برنامه با دقت بیشتری دنبال شود.
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