به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عمق و جامعیت اندیشه‌های «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی جایگاهی بی‌نظیر دارد. نگاه ایشان به این حوزه، نگاهی همه‌جانبه، عمیق و کامل است که در قالب طلایی‌ترین بیانات راهبردی تبلور یافته است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأکیدات ویژه «رهبر شهید انقلاب اسلامی» بر جایگاه نهادهای آموزشی افزود: وقتی ایشان از دانشگاه فرهنگیان یاد می‌کنند، آن را دانشگاهی راهبردی و حاکمیتی می‌دانند که مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت است. همین نگاه دقیق و عمیق، در حوزه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی و همچنین سند تحول بنیادین نیز ساری و جاری است و منشأ تحولات مثبت بسیاری بوده است.

تبدیل اندیشه‌ها به برنامه‌های عملیاتی

کاظمی از تلاش وزارت آموزش و پرورش برای ساختارمند کردن اندیشه‌های رهبر شهید خبر داد و گفت: در حال تنظیم منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم. گزینه‌های راهبردی ایشان در هر حوزه استخراج و در حال تبدیل شدن به برنامه‌های عملیاتی است. علاوه بر این، کار ارزشمند دیگری که با هدف معرفی این اندیشه‌ها به نسل نو انجام داده‌ایم، ترسیم ویژگی‌های شخصیتی و فکری ایشان در قالب نمایشگاه‌هایی با عنوان «مردی که تمام نمی‌شود» است تا بازتاب این اندیشه‌ها و ویژگی‌ها در کتاب‌های درسی نمود عینی یابد.

آموزش و پرورش؛ دستگاه فرا راهبردی

وی با یادآوری دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری و همچنین آن شهید بزرگوار، همواره تأکید داشتند که آموزش و پرورش، یک دستگاه «فرا راهبردی» است. به این معنا که تمام دستگاه‌های دیگر باید راهبردهای خود را ذیل آموزش و پرورش و در راستای ارتقای تعلیم و تربیت تنظیم کنند. همچنین فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه؛ هزینه کردن در آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه بالاترین نوع سرمایه‌گذاری است، چراغ راه ماست.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هرچند بزرگ‌ترین پشتوانه خود را از دست دادیم، اما سخنان و منظومه فکری «رهبر شهید انقلاب اسلامی»، بزرگ‌ترین سرمایه برای مجموعه آموزش و پرورش است و قطعا می‌تواند نقشه راهی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.