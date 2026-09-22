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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

زهرا خدابنده‌لو: مقابل کبدی هند نیز پیروز می‌شویم

زهرا خدابنده‌لو: مقابل کبدی هند نیز پیروز می‌شویم

ملی‌پوش کبدی بانوان ایران معتقد است تیم ملی در دیدار حساس فردا مقابل هند نیز می‌تواند به پیروزی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، زهرا خدابنده عضو تیم ملی کبدی بانوان پس از برتری تیم ملی مقابل بنگلادش اظهار کرد: بازی با بنگلادش خیلی خوب و سطح تیم حریف نیز خوب بود و توانستیم در این دیدار با اختلاف امتیاز بالا پیروز شویم.

وی ادامه داد: آن‌ها خیلی سطح بالاتری از تیم ملی ژاپن داشتند چرا که ژاپنی ها یک دوره است که حضور دارند اما بنگلادش هر دوره در بازی های آسیایی حضور دارد.

ملی پوش کبدی بانوان ایران درباره دیدار مقابل تیم ملی هند نیز عنوان کرد: تیم ملی هند خیلی سطح بالایی دارد و این تیم را خیلی آنالیز کردیم و می‌توانیم این دیدار را ببریم و فردا مقابل هندی‌ها پیروز می شویم.

کد مطلب 6955222

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