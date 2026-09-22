به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز سه شنبه ۳۱ در جلسه شورای اجتماعی که در استانداری خوزستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: یکی از جلسات مهم و اساسی ما همین کارگروه اجتماعی و فرهنگی است، چرا که میتوان گفت پایه همه موضوعاتی است که امروز با آنها درگیر هستیم.
وی افزود: رویکرد دولت، مسالهمحور و محلهمحور است، یعنی موضوعات جاری، چالشها و مسائل حاشیهای را به سمت اجتماعیکردن ببریم و همه را در رفع مشکلات مشارکت دهیم.
نجاتی با تأکید بر نقش مردم در حل مشکلات محلی گفت: محلهمحوری یعنی توانمندسازی خود مردم در تصمیمگیریها و توسعه محلهها؛ اگر مردم در تصمیمگیریهای محلات و مناطق حضور داشته باشند، هم تصمیمها مهمتر و اثربخشتر میشود و هم حفظ آنها اساسیتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای محلهمحوری، قرار نیست اعتبار ویژهای در کار باشد؛ هر دستگاهی باید به تناسب وظیفه ذاتی خود عمل کند. بهزیستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سایر دستگاهها باید وظایف خود را در دل اجتماع و با مشورت مردم انجام دهند.
نجاتی با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش میتواند ظرفیت خوبی باشد زیرا جامعه هدف ما دانشآموزانی هستند که در همه خانوادهها حضور دارند. مدارس، مساجد و پایگاهها باید در محلهمحوری مورد توجه قرار گیرند و از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، شهرداری، هلال احمر، بهزیستی، کمیته امداد، اداره ورزش و جوانان، ارشاد و سازمان تبلیغات استفاده شود.
وی با بیان اینکه مسئولان باید عملکردها را بازبینی کنند، گفت: باید کمیتهای تشکیل و مشخص شود از جلسات قبلی تا کجا پیش رفتهایم. بهتر است کار را در چند محله بهصورت آزمایشی اجرا شود تا ضعفها را ببینیم و برطرف کنیم و نقاط قوت را تقویت کنیم. در روستاها نیز هر روستا میتواند به عنوان یک محله دیده شود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به سرمایه اجتماعی بهعنوان دستاورد دفاع مقدس نیز افزود: انسجام ملی و سرمایه اجتماعی از دستاوردهای جنگ است و ما میتوانیم از همین سرمایه برای پیشبرد محلهمحوری، رفع اختلافات و همگرایی بیشتر استفاده کنیم.
نجاتی همچنین بر لزوم حل مسائل با نگاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: ما ناگزیر هستیم موضوعات جامعه را با زاویه دید اجتماعی حل کنیم. بسیاری از موضوعاتی که متأسفانه به مسائل انتظامی و گاها امنیتی کشیده میشود، نشان میدهد در حوزه اجتماعی خوب عمل نکردهایم. اگر موضوعات را با نگاه اجتماعی وارد شویم، کار به مسائل انتظامی و امنیتی نمیرسد.
وی در ادامه با بیان اینکه آسیبهایی مانند سلاحهای غیرمجاز، تیراندازی در مراسمها، هزینههای سنگین مراسم، طلاق، کودک کار و مواد مخدر، از چالشهای مهم هستند، گفت: باید با رویکرد اجتماعی و مشارکت مردم این خردهفرهنگهای غلط را کمرنگتر کنیم.
نجاتی با اشاره به حفاظت از میراث فرهنگی عنوان کرد: میراث فرهنگی شناسنامه ملی ماست و با دین مبین اسلام پیوند خورده است. باید این میراث حفظ شود و رسانهها و کارشناسان با مردم ارتباط بیشتری برقرار کنند تا اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و اثرات مثبت آن برای آینده تبیین شود.
نظر شما