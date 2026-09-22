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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۴

ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها؛ موجر و مستأجر راهی دادگاه شدند

ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها؛ موجر و مستأجر راهی دادگاه شدند

ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها، اختلاف میان موجر و مستأجر را تشدید کرده و به گفته نایب‌رئیس اتحادیه املاک، در مواردی مسیر مذاکره میان مالک و مستاجر را به دادگاه‌ها کشانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شبهات ایجادشده درباره اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستأجر، یکی از مستأجران در تماس با خبرنگار مهر مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تمدید شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه ملک صادر شده است.

در این مصوبه، چهار بند برای امکان صدور حکم تخلیه از سوی مالکان در نظر گرفته شده است. با این حال، طرح این موارد این پرسش را ایجاد می‌کند که مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در عمل تا چه اندازه می‌تواند امنیت سکونت مستأجران را تضمین کند.

مصوبه در کنار حمایت از مستأجر، چهار استثنا نیز برای خروج ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته است و در صورت احراز شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.

سقف ۲۵ درصدی اجاره چه بلایی سر بازار مسکن آورد؟

در همین راستا، سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کلیات این مصوبه و میزان ضمانت آن برای امنیت سکونت مستأجران، با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها، موجر و مستأجر را از پای میز مذاکره و تعامل به راهروهای دادگاه‌ها کشانده است، گفت: با اجرای دستوری این مصوبه، اختلافات و مشکلات بین موجر و مستأجر افزایش یافته است، زیرا تعاملات دو طرف از بین رفته است. پیش از این، مالک با توجه به میزان توان مستأجر برای افزایش و پرداخت اجاره‌بها با وی تعامل می‌کرد.

وی افزود: در مصوبه تمدید خودکار اجاره به مدت یک‌سال و افزایش سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها، موجر، مالک ملک است و مالکیت مهم و محترم است و در دین اسلام نیز محترم‌تر است. مالکیت اموال مردم در دست دولت نیست و دولت نیز حتی تا حدی می‌تواند برای آرام‌سازی جو بازار مسکن وارد این بازار شود، اما بیشتر از آن حتی خلاف قانون محسوب می‌شود.

مُسکن اشتباهی به بازار مسکن تزریق کرده‌ایم

نایب رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: دولت نمی‌تواند بگوید مستأجر تحت هر شرایطی هر کاری که انجام داد، بتواند یک سال دیگر در خانه مالک بماند و ملک را تخلیه نکند. مشکل امروز ما در بازار مسکن این است که مُسکن اشتباهی به درد فعلی بازار مسکن تزریق می‌کنیم. اکنون این مصوبه فقط باعث شده است مسیر مذاکره بین موجر و مستأجر را به راهروهای دادگاه بکشانیم.

وی ادامه داد: از زمان اجرای این مصوبه، اختلافات حقوقی بین موجر و مستاجر صددرصد افزایش یافته است. اکنون موجر می‌ترسد که حتی مستأجر یک سال بیشتر در آن خانه بماند یا به اصطلاح یک سال بیشتر قرارداد خود را تمدید کند.

محرمی‌نمین تصریح کرد: دولت با اجرای این مصوبه موجب خواهد شد در سال آینده عده زیادی از مالکان حاضر باشند مالیات خانه خالی برای ملک خود پرداخت کنند، اما ملکشان را وارد چرخه اجاره‌داری نکنند.

مالکان حاضرند مالیات خانه خالی بدهند اما اجاره ندهند

وی یادآور شد: هم‌اکنون برخی از مستأجران در چهار بند مصوبه قرار نمی‌گیرند و موجر نمی‌تواند برای آنها حکم تخلیه بگیرد، اما سال آینده نیز ممکن است موجر ملک خود را از گردونه بازار اجاره‌بها خارج کند. این مسئله بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه دولت به جای پیشبرد سازوکار تشویقی، رویکرد دستوری را در پیش گرفته است، اظهار کرد: نکته اصلی اینجاست که پیش از این، بازار اجاره مسیر درست خود را براساس عرضه و تقاضا طی می‌کرد.

وی گفت: از طرف دیگر، دولت نرخ دستوری افزایش سقف ۲۵ درصدی را در بازار مسکن اعلام کرد، در حالی که این نرخ در بسیاری از مناطق اصلاً نباید اجرایی می‌شد.

دولت با سقف ۲۵ درصدی، قیمت جدیدی به بازار اجاره القا کرد

محرمی‌نمین عنوان کرد: وقتی نرخ دستوری ۲۵ درصدی اعلام شد، خود دولت یک لنگر قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد. به عنوان مثال، در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران، نرخ افزایش اجاره در سال بین ۸ تا ۱۰ درصد بود، اما پس از اعلام دستوری افزایش ۲۵ درصدی، عده زیادی از مالکان به جای پیروی از روال سابق بازار، همین نرخ را برای مستأجران خود اعمال کردند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نرخ ۲۵ درصدی در مناطق یک تا سه تهران نیز موجب افزایش چشمگیر نرخ اجاره شد. دولت با این مصوبه هم برای مناطق پایین تهران و هم مناطق بالای تهران لنگر قیمتی ایجاد کرد، در حالی که در بسیاری از مناطق نباید اصلاً چنین افزایش نرخ اجاره‌بهایی رخ می‌داد.

مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره چه بلایی سر بازار مسکن آورد؟

نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: آنچه موجب شکست این مصوبه می‌شود، این است که مردم را از پای میز مذاکره و تعامل به راهروهای دادگاه کشانده‌ایم. آیا این کار صحیحی است؟

وی با اشاره به تغییر زمان جابه‌جایی مستأجران افزود: فصل اجاره و جابه‌جایی مستأجران تغییر کرده و این جابه‌جایی از مرداد و شهریور به آذر و دی‌ماه، یعنی فصل امتحانات فرزندان آنها، منتقل شده است که این روند اصلاً صحیح نیست.

محرمی‌نمین تصریح کرد: حقوق مستأجر کاملاً مشخص است و مستأجر طی یک سال حق انتفاع از ملک را دارد، اما بیشتر از آن دیگر حق قانونی مستأجر نیست؛ در روز پایان مدت اجاره، طبق متن صریح قرارداد اجاره، همزمان با تخلیه ملک باید ودیعه مستأجر نیز به وی پرداخت شود و ملک تخلیه شود. آن روز قرارداد تمام شده و حق قانونی مستأجر نیز تا روز پایانی همان قرارداد است.

وی افزود: پس از پایان مدت قرارداد، موضوع به حق مالکیت مالک مربوط می‌شود. دولت تا حدی از اختیارات خود استفاده کرده و حق قانونی مالک را محدود کرده است، اما واقعیت و قانون این است که نمی‌توانیم حق مسلم مالکیت یک شخص را از او بگیریم.

هشدار درباره اثر معکوس سقف ۲۵ درصدی اجاره

نایب‌رئیس اتحادیه املاک در ادامه با اشاره به نقش مشاوران املاک در اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: نکته بسیار مهم این است که اجرایی شدن این مصوبه به دست مشاوران املاک دارای مجوز، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مشاوران املاک به اطلاعات اجاره سال قبل آن ملک دسترسی داشته باشند.

وی یادآور شد: اکنون در سامانه‌های کاتب و خودنویس، گزینه‌ای تحت عنوان تمدید اجاره وجود ندارد و زمانی که قرارداد اجاره تمام می‌شود، باید قرارداد جدید نوشته شود. این موضوع را نیز از ابتدا به سامانه مربوطه اعلام کرده‌ایم.

مشاوران املاک «علم غیب» ندارند؛ ضرورت دسترسی به سابقه اجاره ملک

محرمی‌نمین بیان کرد: اکنون همه جا گفته می‌شود که مشاوران املاک باید دقت کنند کسی بیش از ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها نداشته باشد، اما باید توجه داشت که مشاوران املاک علم غیب ندارند. حتماً باید در سامانه کاتب و خودنویس، زمانی که قراردادها ثبت می‌شوند، با وارد کردن کد پستی، اجاره‌های قبلی آن ملک نیز برای مشاور املاک نمایش داده شود تا مشخص باشد مالک در سال گذشته و سال‌های قبل، ملک خود را با چه میزان اجاره‌بهایی واگذار کرده است.

مشاوران املاک ابزار لازم برای نظارت را ندارند

وی گفت: وقتی همه فرآیندها سامانه‌ای است، مشاور املاک باید بتواند به اطلاعات قراردادهای قبلی دسترسی داشته باشد تا بتواند در سال جاری کمک کند که افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد نباشد.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: در غیر این صورت، مشاوران املاک علم غیب ندارم که بداند مالک در سال گذشته ملک خود را با چه میزان اجاره‌بهایی واگذار کرده است. بنابراین مشاوران املاک به یک رزومه از وضعیت اجاره آن ملک نیاز دارند تا همیار دولت در اجرای صحیح این مصوبه باشند.

دولت برای اجرای سقف اجاره به مشاوران املاک نیاز دارد

وی ادامه داد: دولت برای اجرای این مصوبه به یک بازو احتیاج دارد و این بازو می‌تواند مشاوران املاک باشند، اما به شرطی که ابزار لازم را در اختیار داشته باشند؛ اگر ابزار لازم در اختیار مشاور املاک قرار گیرد و وی به اجاره‌نامه‌های قبلی ملک دسترسی داشته باشد، می‌تواند در اجرای مصوبه نقش مؤثری ایفا کند.

محرمی‌نمین در پایان خاطرنشان کرد: در این صورت، اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌تواند بر فرآیند اجرای مصوبه نظارت کند تا در هیچ قراردادی افزایش اجاره‌بها بیش از عدد مورد نظر دولت ثبت نشود.

کد مطلب 6952546
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • سعید IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      20 25
      پاسخ
      اگه سال آینده هم اینطور باشد ، در خونمون مرغ تخم گذار پرورش میدم ولی اجاره نمی دیم
      • کاوه IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        25 15
        پس مشکل شما پول نیست، مشکل زیاده خواهیتونه
      • مهرداد IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        10 2
        احتمالاً شما مرغ هاتون فروختید و ملک خریدید وگرنه می دونستید ارزش آدمها به ملک و منال نیست به شرافته منم واحدم اجاره دادم و همه این مشکلات مالک مستأجری هم وجود داشت ولی بازهم با مستاجر کنار اومدم که هم اون راضی باشه هم من خدا هم جای دیگه بهم بخشیده
    • رز IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      34 6
      پاسخ
      هر قانونی بزارن این وجدان هست که تصمیم میگیره چی کار کنه با مستاجر طی سه چهار سال هر طور خواست کنار اومدم وقتی خواست بره انگار از ملک پدریش جدا شده بود تمام دیوارها سیاه و پر از سوراخ هر چه از مستاجر بگیری وقتی رفت باید خرج تعمیر و اعصابت بکنی
    • حسین رمضانی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      41 7
      پاسخ
      مگه قیمت رنگ و کارگر و بازسازی ساختمان ۲۵ درصد است؟؟؟
      • لیدا US ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        16 12
        نه ولی ارزش ملک شما هزاران درصد شده ودیعه مستاجر پول یه کارتون پفک شده به خلق خدا رحم کنید که آهشون ملک و مالتونو ازتون میگیره من خونه رو تخلیه کردم ،مالک سه برابر اجاره اصلی برای یه ماه که موندم ازم گرفت و 20 میلیون هم برای بهانه های خودش هزاران برابر این پولها و از دست دادم ،به اشتباه خودم ولی این ناحق بوده و امیدوارم هزاران میلیارد برابر حق ما که ضایع کرد ،ضرر کنه و روزی برسه که التماس کنه حلالش کنم وقتی 500 میلیون ودیعه دادم طلا گرمی 500 هزار تومان بود وقتی ودیعه رو پس داد 400 تومن و طلا
    • شهروند IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      27 12
      پاسخ
      دولت محترم به زور نمیشودبه مالک دستور داد اجاره بهارابرابر نرخ کالا اساسی مثل نان روغن برنج و لبنیات و قوت روزمره مردم درنظربگیریدمن مالک که کاری ندارم تنها درامدم همبن اجاره بهاست وتوان کار بخاطر کهولت سن ندارم آیا با۲۵ درصد افزایش اجاره مبتوانم مایحتاج زندگی خودم نسبت به سال گذشته خرید نمایم چرا این مابه التفاوت را من بپردلزم
    • نیما IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      38 6
      پاسخ
      هر زمان حکومت توانست تورم و افزایش قیمت را زیر ۲۵درصد نگهدارد آن وقت مصوبه بدهد،
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      13 23
      پاسخ
      باید. دوساله. باشه. قرار دادها. دولت باید ورود کنه. بنگاه به خاطر مبلغ. ناچیز کمسیون. اجاره و رهن. بالا. می‌بره. باید. دولت. منطقه. به منطقه. خودش. هم. اجاره هم رهن. در. دستور. کار. قرار. بده
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      16 7
      پاسخ
      جناب مسئولین یه فکری باید بحال مامستاجرهابکنید تورم رهن واجاره خیلی بالارفته حقوق مابازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه کفاف زندگیمون بیشترنمیده بخدا توی مخارج زندگی موندیم
    • جوزدانی IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      11 9
      پاسخ
      من الان 4ساله در یک منزل بصورت مستاجر ساکنم وهر 4 سال هم در یک دفتر املاک انعقاد قرار داد تنظیم میشده ولی متاسفانه برای اینکه پول بیشتری نصیب دفتر املاک شود مسؤل دفتر بیشتر هوای موجر را دارد تا مستاجر واز طرفی هم در همین سال جاری اجاره بها را با 50 در صد افزایش منعقد نموده با وجودی که از کلیه قرار دادها ما در طول این 4 سال اطلاع داشته و متاسفانه از طرف صنف یا نهادی هیچ نظارتی صورت نمیگرد لطفا بداد مردم برسید لااقل یکی دو مورد را به نمایش بگذارید
    • لشکری IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      20 4
      پاسخ
      به نظر من وکلی از مستاجرین که در تماسیم این است که اجاره خونه باید بر حسب سال ساخت و تمیز ی وامکانت خونه ومتراژ کرایه داده شود نه بر حسب هر چی که موجر مبلغ گذاشت الان خونه های که نمیشه داخلش زندگی کرد مستاجر مجبور کرایه کنه با مبلغ خونه تمیز وبا امکانات بالا این خود ظلمه در حق مستاجر
    • جانباز IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      20 3
      پاسخ
      دولت بجای اینکه درآمدوتوان پرداخت مستاجررا متناسب باتورم اصلاح نماید! حق مالکیت موجر واختیارمالک، راسلب میکند! واین خلاف شرع،عرف وقانون اساسی است.
      • میرجعفری سعید IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        2 3
        همانگونه که احتکار وبالابردن قیمت لوازم ضروری زندگی خلاف قانون است ومحتکر مجازات میشود در مورد مسکن نیز باید همینطور باشد اگر کسی میخواهد وارد بازار اجاره گرفتن مسکن.وسودبری بشود باید تابع قوانین ان باشد مستاجر هم انسان است واتفاقا ضعیف و نیاز به حمایت دولت دارد
    • حمید اتابک IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      19 2
      پاسخ
      به شرط اینکه همه چیز 25درصد افزایش قیمت داشته باشه اوکیه نه اینکه همه هزینه ها از نون و حبوبات و گوشت چند برابر شده بعد یه بدبختی تمام سرمایه اش یه خونه است 25درصد بذاره روی اجارش
    • نادیا IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      38 2
      پاسخ
      تاوان بی مسئولیتی و بی برنامگی دولتو مردم باید بدن؟ دولت تورمو 25 درصد نگه داره بعدش چشم
    • حمید IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      33 3
      پاسخ
      یکسال پیش ،مهرماه ۱۴۰۴ بانک دلارش رو۱۰۴هزارتومن میداد ولی حالا با۱۳۰درصد افزایش وبه قیمت۲۳۳هزارتومن میده!چرا موجر مجبور به ۲۵درصد میکنید؟یعنی ۱۰۰درصد زیان؟
    • جواد IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      15 11
      پاسخ
      مگه دیوانه ایم با این تورم چهارصد درصدی ، بیست و پنج درصد اجاره را افزایش بدیم،، دوبرابر این مبلغ را باید وقتی مستاجر بیرون رفت خرج ملک کنیم،، بااین تورم وحشتناک بازسازی و مرمت،، ملک خالی باشه بسیار به صرفه تره
      • عبد IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        1 22
        خدا به داد تو برسه، با این طرز فکرت. حاضری خونت خالی بمونه ولی به مستاجر رحم نکنی. رحم کنید تا خدا بهمون رحم کنه.
    • ۴۷ سال بدبختی IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      21 13
      پاسخ
      من خونمو اجاره دادم پارسال حساب کردم بجز ضرر چیزی نداشته گفتم خالی کن،
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      23 14
      پاسخ
      منم با افزایش ۲۵۰درصدی گذاشتم دیوار هرکه خواست بسم الله نخواست هم خالی میمونه زیاد مهم نیست
      • IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        4 4
        مگه وجدان نداری که میگی افزایش ۲۵۰ درصدی ،
    • ولی IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 1
      پاسخ
      تورا خدا به فکر مستاجران باشید
    • حمید IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      قانون کاملا چرتی هست وراحت میشود دورش زد
    • احمد IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      4 0
      پاسخ
      مالکین که موجر هستند از محل اجاره ملک خود هزینه زندگی خودرا تامین می‌کنند. در کشوری که اجناس ضروری زندگی ماهیانه حداقل 30٪ افزایش می یابد چرا موجر با رشد تورم ملک خود را که امرارمعاش اوست با قیمت بسیار ناچیزی اجاره دهد . مستاجر ما برنج فروش است از سال گذشته که با او قرارداد اجاره نوشتیم تاکنون قیمت برج 200٪ افزایش یافته است و بقول خودش برنج انباری را به اندازه هزینه ماهیانه ام میفروشم تا مخارج زندگی تامین شود و بقیه انباری هم برای افزایش سرمایه است
    • شهباز IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      7 0
      پاسخ
      نه مالک مقصر است و نه مستاجر وقتی تورم ۷۰٪است حقوق ۳۰٪ اضافه میشود همین است من مستاجر هستم چرا این همه سال فکر مسکن نبودن مسئولین
    • محمود IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      33 0
      پاسخ
      نظر من این است که دولت محترم در این مورد دخالت نکند موضوع ۲۵ درصد مالکان را ناراحت کرده تا جایی که به ۶۰ درصد هم راضی نمی شوند پس دولت محترم دخالت شما باعث بدبختی ما مستاجران شده است
    • Aa IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      1 1
      پاسخ
      یکی فرموده،۲۵۰ در صد اضافه کردم،ملک خالی بمونه بهتره،بخدا رحم کنید به هم،گذشت کنید،این آزمایش خداست،سربلند بیرون بیایید،همه حق دارند،وجدان پیروز هست،خدایا هیچکس دچار استرس و دلشوره نگردد،شاید تو وسیله تجلی رحمت خدا باشی و خودت بیخبری،همه حق دارند و این بلاییست که ما در آن دخیل نبوده ایم
    • عرفان IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 0
      پاسخ
      این کار دولت منطقی نیست قیمت خوابگاه ها به روز است یک خوابگاه برای یک اتاق ۲ نفره در پایین شهر با حمام مشترک ودستشویی مشترک و ۲ نفره ۱۵ میلیون تومان ماهی می گیرد وبنده برای یک خانه ۵۰ متر مستقل با امکانات همین مبلغ بگیرم!!!!!! وسایل خانه پکیج وکولر وشوفاژ وگاز و رنگ خانه هر چند سال یکبار وفرسودگی خانه وهزینه های دیگر مگر احمق باشی با این تورم وحشتناک خانه اجاره بدهي دولت اگر راست میگه تورم را ۲۵ درصد نگه دارد تورم ۱۰۰‌ رو رد کرده زورش به مردم میرسه چگونه خانه با این نرخ اجاره داده بشه
    • جواد US ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ماهم امسال باتوجه به اینکه میدونستیم قانون رو ولی قبول کردیم ۵۰ درصد بره روش ولی راضی نیستیم در کل، طرف یه خونه داره نباید که تمام هزینه های زندگیشو از این خونه در بیاره که ، به نظرم دولت باید توی این موارد به شدت ورود کنه چون نیاز اساسی مردمه
    • مینا IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      5 0
      پاسخ
      وقتی بدون فکر و اینده نگری یک مصوبه اعلام میکنند نه تنها فایده ای برای مستاجر نداره بلکه شرایط را سختتر کرده. دولت باید تورم را کنترل کند نه اینکه از مال و ملک مردم خیرات بدهد. این مصوبه فقط مالک و مستاجر را به جان هم انداخت.
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 0
      پاسخ
      قانونی که اصلا معنی ندارد دولت بدون اختیار ملک مردم قانون بی قانونی تصویب کرده موجرین پایان قرارداد تمدید نمی کند می کوید من خودم یا بچه ام به خانه نیاز دارم فوری باید تخلیه کنید اگر دولت دخالت نمی کرد اکثرا چند سال با موجر کنار می امدند و جابه جا نمی شدند
    • هموطن IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      5 0
      پاسخ
      با تورم 120 درصدی که داریم افزایش 25 درصدی اجاره بها با چه منطقی و طبق چه محاسباتی دستوری شده؟ اجاره های هزینه های تعمیر رو نگهداری که بعهده مالک است رو پو شش نمیده ملک خالی باشه بهتره.
    • هموطن IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      4 0
      پاسخ
      ارزش خونه ده میلیارد تومانی اجارهش روزی یک و نیم شونه تخم مرغ؟
    • کارافتاده IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام.چرااصناف واتحادیه هیچ نونظارتی درپرند ندارند املاکی باقول نامه دستی.اجاره راتنظیم میکنند.سال پیش ۲۳۰میلیون داده بودم.ماهی ۳میلیون اجاره میدادم.مالک باپیشنهاداملاک.۵.۵۰۰هزاراضافه کردن.حالا۸.۵۰۰هزاراجاره بایدبدم.ازکارافتاده وبیمارم

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