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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

رباط‌کریم آماده اجرای ۲۴۵ برنامه در هفته دفاع مقدس شد

رباط‌کریم آماده اجرای ۲۴۵ برنامه در هفته دفاع مقدس شد

رباط کریم- فرمانده سپاه رباط‌کریم، گفت: بیش از ۲۱۰ برنامه محله‌محور و ۳۵ برنامه شاخص شهرستانی همزمان با هفته دفاع مقدس در رباط‌کریم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود بداغی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام برنامه‌های گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از ۲۱۰ برنامه محله‌محور و ۳۵ برنامه شاخص شهرستانی در ایام هفته دفاع مقدس در سطح رباط‌کریم برگزار خواهد شد.

وی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌های شاخص این ایام می‌توان به تجلیل از پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، غبارروبی و گلباران مزار مطهر شهدا، برگزاری فینال مسابقه بزرگ «میدان‌یار» در تجمعات شبانه و برگزاری اردوی کوهپیمایی بسیجیان اشاره کرد.

فرمانده سپاه رباط‌کریم ادامه داد: تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدای بومی و محلی، اجرای برنامه «آبروی محله»، تقویت روحیه ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا نیز در مساجد، محلات، مدارس و پایگاه‌های بسیج برگزار می‌شود.

بداغی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال مفاهیم جهاد، خودباوری و دفاع از ارزش‌ها به نسل جوان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است برنامه‌های هفته دفاع مقدس با حضور مردم و در نقاط مختلف شهرستان برگزار شود.

وی در پایان از مردم رباط‌کریم برای حضور در برنامه‌های هفته دفاع مقدس دعوت کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت ایثار و فداکاری رزمندگان است و باید این فرهنگ به نسل‌های آینده منتقل شود.

کد مطلب 6955140

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