به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی هندبال مردان ایران در سومین دیدار خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی برابر تیم کره جنوبی به نتیجه تساوی رضایت داد. حمید صادق شاه‌نشین، مربی تیم ملی هندبال ایران، پس از سومین دیدار تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل کره جنوبی، درباره شرایط این دیدار و عملکرد ملی‌پوشان صحبت کرد.

شاه‌نشین در ابتدا با اشاره به حساسیت این دیدار اظهار داشت: امروز بازی بسیار حساسی داشتیم و این مسابقه از اهمیت زیادی برای ما برخوردار بود. بچه‌های ما واقعاً عملکرد خوبی داشتند و با توجه به جوانی تیم، نمایش قابل قبولی ارائه کردند. کره جنوبی پرافتخارترین تیم بازی‌های آسیایی و همواره از مدعیان این رقابت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: به نظرم تجربه‌ای که بازیکنان کره جنوبی داشتند، در مقایسه با جوانی بازیکنان ما در برخی دقایق خودش را نشان داد. ما در مقاطعی از بازی توانستیم از حریف پیش بیفتیم، اما تجربه بالای آنها باعث شد شرایط بازی تغییر کند و نتیجه را به سود خود برگردانند.

مربی تیم ملی هندبال ایران با اشاره به تغییرات تاکتیکی تیم ملی در جریان بازی گفت: پس از اینکه از حریف عقب افتادیم، بچه‌ها با تمام توان و با استفاده از ظرفیت‌هایی که داشتند، تلاش کردند به بازی برگردند. با تغییراتی که در سیستم ایجاد کردیم و اجرای مناسب کارهای تکنیکی و تاکتیکی، توانستیم دوباره پایاپای با کره جنوبی پیش برویم. اینکه توانستیم نیمه اول را پیروز به پایان برسانیم، واقعاً عملکرد بسیار خوبی از سوی بازیکنان بود.

وی درباره صحنه پایانی بازی و تصمیم داوری نیز گفت: در پایان بازی، اتفاقی رخ داد که هنوز برای ما کاملاً مسجل نیست و باید فیلم بازی را ببینیم. مشابه دیدار مقابل کویت، در صحنه‌ای داور اعلام پنالتی به سود کره جنوبی کرد که از نظر من تصمیم درستی نبود و این پنالتی باعث شد بازی به تساوی کشیده شود. البته برای اینکه با اطمینان بیشتری درباره این صحنه صحبت کنیم، باید فیلم مسابقه را به دقت بررسی کنیم.

مربی تیم ملی در پایان با تأکید بر ضرورت تمرکز تیم بر دیدارهای آینده خاطرنشان کرد: به هر حال بازی به پایان رسیده و ما باید تمام تمرکز و توان خودمان را برای دو بازی آینده بگذاریم. فردا مقابل قزاقستان قرار می‌گیریم و پس از آن نیز یک دیدار ضربدری خواهیم داشت. در این دو مسابقه باید با تمام توان به میدان برویم و نهایت تلاشمان را برای رسیدن به هدفمان انجام دهیم.

شاه‌نشین در پایان گفت: بازیکنان ما با توجه به تجربه کمی که دارند، امروز واقعاً خوب جنگیدند. چه در دفاع و چه در حمله تمام تلاششان را به کار گرفتند و مقابل تیم قدرتمندی مثل کره جنوبی که عناوین زیادی در بازی‌های آسیایی دارد، توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

تیم ملی هندبال مردان ایران فردا در آخرین بازی مرحله گروهی برابر تیم قزاقستان قرار می گیرد.