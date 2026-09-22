منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاکسازی و ایمنسازی اراضی، عملیات انهدام و انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از دوران جنگ رمضان توسط یگانهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.
وی با اشاره به بازه زمانی اجرای این عملیات افزود: این انفجارهای کنترلشده از ساعت ۱۰ صبح امروز سهشنبه ۳۱ شهریورماه آغاز شده و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص محدوده اجرای این عملیات تصریح کرد: محل اجرای عملیات در مناطق جنوبی اصفهان و در حواشی کوه صفه و محدوده شهر جدید بهارستان تعیین شده است.
شیشهفروش با تأکید بر اینکه این انفجارها برنامهریزیشده و تحت نظارت دقیق کارشناسان نظامی انجام میشود، از شهروندان ساکن در مناطق جنوبی اصفهان، کوه صفه و شهر جدید بهارستان خواست تا نسبت به شنیدن صداهای احتمالی ناشی از این انفجارها آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محدوده عملیاتی خودداری کنند.
وی ابراز کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و تأمین امنیت کامل محیطی صورت میگیرد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
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