به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، صبح سه‌شنبه، در مراسم «مهر کریمانه» در بهارستان گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند باید در همین مهرماه تکمیل و به دانش‌آموزان تحویل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: شهرستان‌های استان تهران با عقب‌ماندگی مزمن در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش مواجه هستند و جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید با همکاری مجموعه آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس، خیرین و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، افزایش پوشش تحصیلی، رسیدگی به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، ارتقای کیفیت آموزش و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است.

کاظمی با اشاره به پروژه‌های عمرانی بهارستان تصریح کرد: از مسئولان نوسازی می‌خواهم پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان را با اولویت تکمیل کنند و پروژه‌هایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند، در همین مهرماه به دانش‌آموزان تحویل داده شوند و اجرای آنها تا دهه فجر به تأخیر نیفتد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی در بهارستان تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت خیرین، شهرداری‌ها، شوراها و سایر دستگاه‌ها، سرعت احداث مدارس در این منطقه افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به افتتاح یک مجموعه ورزشی و استخر دانش‌آموزی در بهارستان ادامه داد: تکمیل ۳۷ استخر ورزشی در سراسر کشور انجام شده و حدود ۱۳۴ استخر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد، اما توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

کاظمی افزود: باید از ظرفیت چمن‌های مصنوعی، خانه‌های ورزش و سالن‌های ورزشی مدارس بیشتر استفاده کنیم و به توسعه ورزش دانش‌آموزان دختر توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش سهم شهرستان‌های استان تهران از اعتبارات سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: با همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان شهرستان‌های تهران، تلاش خواهیم کرد سهم این مناطق از اعتبارات آموزشی افزایش پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر جایگاه عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: هیچ عدالتی در کشور بالاتر از عدالت آموزشی نیست و میزان توجه به آموزش و پرورش، میزان اقتدار و عزت آینده کشور را تعیین می‌کند.