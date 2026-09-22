تصادف مرگبار در محور مشهد-چناران؛پراید دو تکه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: شامگاه دوشنبه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه رانندگی در محور مشهد ـ چناران، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی فردوسی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد خودروی سواری پراید با ۲ سرنشین مرد که به سمت مشهد در حرکت بودند یک کیلومتر بعد از روستای چهار فصل با ستون کنار جاده برخورد کرده و ۲ تکه شده است.

وی افزود: در این حادثه راننده و سرنشین خودرو به علت شدت جراحات وارده در محل فوت و جسدشان با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.

چراغ گفت: علت این حادثه توسط کارشناس پلیس راه در دست بررسی است.