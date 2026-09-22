  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶

تصادف مرگبار در محور مشهد-چناران؛پراید دو تکه شد

تصادف مرگبار در محور مشهد-چناران؛پراید دو تکه شد

مشهد- فرمانده انتظامی مشهد گفت: خودروی سواری پراید با ۲ سرنشین که به سمت مشهد در حرکت بودند یک کیلومتر بعد از روستای چهار فصل با ستون کنار جاده برخورد و ۲ تکه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: شامگاه دوشنبه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه رانندگی در محور مشهد ـ چناران، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی فردوسی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد خودروی سواری پراید با ۲ سرنشین مرد که به سمت مشهد در حرکت بودند یک کیلومتر بعد از روستای چهار فصل با ستون کنار جاده برخورد کرده و ۲ تکه شده است.

وی افزود: در این حادثه راننده و سرنشین خودرو به علت شدت جراحات وارده در محل فوت و جسدشان با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.

چراغ گفت: علت این حادثه توسط کارشناس پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6954589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      12 1
      پاسخ
      نتیجه حمایت بی شائبه دولت و مجلس از دو فرغون سازی
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      8 2
      پاسخ
      با هر وسیله‌ای که رعایت سرعت و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی نداشته باشید حتماً تصادف و خسارت خواهید داشت
    • IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      البته که اول لاستیک میترکه بعد چون توی بزرگراه بوده سرعت به نسبت بالاتر بوده خورده به ستون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه