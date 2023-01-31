به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی ظرفیت های خالی مانده کدرشته محل های مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری بهمن ماه سال ۱۴۰۱ روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

متقاضیانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌شده نهایی این مرحله اعلام شده، لازم است برای اطلاع از زمان دقیق ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز (مطابق مدارک اعلام شده در اطلاعیه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ مربوط به اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱) مندرج در سایت سازمان سنجش از روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به سایت دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

توضیحات در خصوص متقاضیان رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص:

آن دسته از داوطلبانی که برای آنان به جای کدرشته قبولی، یکی از کدهای ۲ رقمی (۲۴ دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)) یا (کد ۳۲ رشته های کاردانی وزارت بهداشت) اعلام شده به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمی لازم را دارا بوده و در ردیف معرفی‌شدگان یکی از کدرشته‌های موسسات مذکور قرار گرفته‌اند و با توجه به اینکه کدرشته های مربوط دارای مصاحبه هستند، لذا لازم است برای مشاهده زمان مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مربوط مراجعه کنند.

آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر کدرشته قبولی اعلام شده (۵ رقمی)، یکی از کدهای ۲ رقمی (۲۴ دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)) یا (کد ۳۲ رشته های کاردانی وزارت بهداشت) نیز برای آنها مشخص شده، توجه داشته ‌باشند که به دلیل داشتن نمره علمی لازم در اولویت قبل از رشته‌ قبولی اعلامی، در ردیف معرفی‌شدگان یکی از کدرشته‌های موسسه مذکور نیز قرار گرفته‌اند و با توجه به اینکه کدرشته های مربوط دارای مصاحبه هستند لازم است برای مشاهده زمان مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مربوط مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های مذکور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقی می‌شود و باید صرفاً در کدرشته قبولی اعلام شده ثبت‌نام کرده و به ادامه تحصیل بپردازند. در صورتی که در مراحل مصاحبه و گزینش شرکت کرده و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی رشته جدید قرار بگیرند، قبولی آنها در کدرشته اعلام شده (کد ۵ رقمی) باطل خواهد شد و باید در کدرشته جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

یادآوری های مهم:

پذیرفته‌شدگان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دارای مدرک دیپلم نظام‌ قدیم آموزش متوسطه، پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، دیپلم نظام آموزشی جدید (نظام آموزشی ۳-۳-۶) و یا مدرک کاردانی (فوق‌ دیپلم) باشند، در غیر اینصورت مجاز به ثبت‌نام نخواهند بود.

پذیرفته‌شدگان باید در زمان مقرر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. عدم ثبت‌نام در زمان مقرر به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

پذیرفته‌شدگانی که قبلاً در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند، مطابق ضوابط قبولی قبلی آنان لغو شده و باید منحصراً در رشته قبولی جدید به تحصیل بپردازند و لازم نیست از محل قبولی قبلی خود انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبت‌نامی افراد از محل قبولی قبلی آنان درخواست می‌شود.

پذیرفته‌شدگان مرد لازم است با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۹ دفترچه‌ راهنمای‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ واجد شرایط لازم بوده و گواهی مربوط به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.

در هر مرحله‌ از پذیرش (ثبت‌نام‌، پذیرش دانشجو یا هنگام‌ تحصیل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ شود که‌ متقاضی حقایق‌ را کتمان‌ یا اطلاعات غلطی ارائه کرده و واجد شرایط نیست، قبولی‌ وی‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با ایشان‌ رفتار خواهد شد.