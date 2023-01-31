حاتمی: صدرنشینی شهرداری گرگان در لیگ بسکتبال اتفاق خاصی نیست

مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور طی ۲۲ هفته گفت: صرف نظر از وقفه ای که به خاطر اردوها و دیدارهای تیم های ملی و همچنین لیگ وابا ایجاد شد، باید گفت که این مرحله از مسابقات خیلی خوب و کم ایراد پیگیری شد به خصوص که اکثر دیدارها تعیین کننده بودند و هیچ تیمی حاشیه امنیت نداشت.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری گرگان و اینکه این تیم مرحله مقدماتی لیگ برتر را با ۲۰ برد و صدرنشینی به پایان رساند، خاطرنشان کرد: درست که در بیشتر دیدارها پیروز شدیم و صدرنشین ماندیم اما همه تیم ها برای مان رقیب بودند. حتی مقابل تیم دوازدهم لیگ مطمئن از برد نبودیم به همین دلیل با احترام به همه آنها، مقابل شا قرار می گرفتیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در مورد آنچه منجر به پیشتازی تیمش در طول این مرحله از مسابقات و در نهایت صدرنشینی شد، گفت: صدرنشینی در پایان مرحله رفت و برگشت البته اتفاق خیلی خاصی نیست. مرحله مقدماتی آغاز راه برای رسیدن به هدف نهایی است. برای همین مرحله اما بازیکنان روی تمام دیدارها به یک اندازه متمرکز بودند و به صورت جدی تمرینات شان را دنبال کردند. در واقع فکر می کنم اینکه همیشه بازیکنانم خوب و مفید تمرینات شان را دنبال می کنند، مهمترین و تاثیرگذارترین مسئله است.

حاتمی با بیان اینکه در جریان ۲۲ هفته رقابت های مقدماتی لیگ بسکتبال تیم های شرکت کننده به تدریج بهتر شدند و حضور قویتری در دیدارهای شان داشتند، تصریح کرد: در خیلی از هفته ها تیم های بالانشین مقابل تیم های انتهای جدول متحمل شکست شدند. این نشان می دهد که صرفِ جایگاه و قرار داشتن در جمع مدعیان درنتیجه بازی تعیین کننده نبود.

وی با بیان اینکه حضور همزمان شهرداری گرگان در لیگ برتر و لیگ وابا فشار زیادی به تیم و بازیکنانش وارد کرد، گفت: اینکه همزمان دو لیگ مجزا را با هم پیش بردیم باعث خستگی و بدتر از آن مصدومیت بازیکنان شد و همین مسئله برای خیلی از دیدارها دردسرساز شد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پایان در مورد روند پیگیری لیگ برتر گفت: باید به اندازه ای حرفه ای باشیم که برنامه مسابقات برای تمام مراحل از قبل مشخص باشد. البته این موضوع در گرو مشخص بودن برنامه مسابقات باشگاهی در غرب آسیا و آسیا است. ان شاالله با برنامه تر شدن رقابت های آسیا، بتوانیم برای لیگ داخلی هم برنامه منسجم تری داشته باشیم.