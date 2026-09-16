به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدیپور عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان اظهار کرد: هفتمین آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس روز سهشنبه ۳۱ شهریور، همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس، برگزار خواهد شد.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان افزود: برنامه استانی این آیین از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار میشود و از ساعت ۱۰ به بعد نیز بصورت برخط با کشور برنامه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در این آیین از ۶۰ پیشکسوت دفاع مقدس در استان تجلیل میشود و شهرستانها نیز باید آیین های جداگانهای برای تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان خود برگزار کنند.
سرهنگ مهدی پور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: این آیین با هدف قدردانی از پیشکسوتان و پاسداشت نقش آنان در دوران دفاع مقدس برگزار میشود.
وی از فعالیت شورای ارزشیابی استادان درس دفاع مقدس گفت و تصریح کرد:درس دفاع مقدس یک فرصت مهم دانشگاهی است و باید بهعنوان یکی از دروس منظم دانشگاهی در دانشگاهها تدریس شود.
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