نتفلیکس و آلفابت باید هزینه زیرساخت اینترنت در اروپا را بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، هدف این پیشنهاد سهیم کردن شرکتهایی مانند نتفلکیس و آلفابت در هزینههای توسعه زیرساخت اینترنت در اروپا است.
این پیشنهادات بخشی از برنامه چشم انداز «سهم عادلانه» بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است که احتمالاً شرکتهای بزرگ فناوری که پخش آنلاین ویدئو و دیگر سرویسهای پر مصرف داده را وادار میکند برای ترافیک اینترنتی که ایجاد میکنند، مبلغی بپردازند.
در پیش نویس این پیشنهاد ذکر شده شرکتها میتوانند به صندوقی کمک کنند که هزینههای احداث شبکههای اینترنت ۵G و زیرساخت فیبر را جبران میکند. همچنین این پیش نویس به ایجاد یک سیستم اجباری برای پرداختهای مستقیم از سوی شرکتهای بزرگ فناوری به اپراتورهای مخابراتی کمک میکند.
یکی از سوالات کمیسیون اتحادیه اروپا از شرکتها آن است که آیا باید آستانهای برای تعیین یک مؤسسه به عنوان «تولید کننده بزرگ ترافیک» اینترنت در نظر گرفته شود یا خیر. این امر مشابه قوانین اتحادیه اروپا است که برخی از شرکتهای فناوری را «دروازهبان» و «پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ» در رقابتهای اخیر و قوانین محتوای آنلاین خود تعیین کرده است.
البته راه زیادی مانده تا این پیشنهاد تأیید شود، هرچند هم اکنون جنجالهای زیادی ایجاد کرده است. رگولاتور ارتباطات الکترونیک اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرد هیچ شواهدی مبنی بر آنکه نتفلیکس یا یوتیوب باید در سرمایه گذاری برای زیرساخت اینترنت سهیم شوند، وجود ندارد. همچنین این رگولاتور اعلام کرد چنین اقدامی به اکو سیستم اینترنت آسیب جدی میرساند.
شرکتهای مخابراتی از مدتها قبل مشغول لابی گری هستند تا شرکتهای فناوری را وادار کنند در فرایند پر هزینه احداث زیر ساخت اینترنت همکاری کنند. این درحالی است که بسیاری از شرکتهای فناوری و قانون گذاران بیم آن دارند که چنین اقدامی قوانین «بی طرفی نت» را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت دسترسی عادلانه به اینترنت را کاهش دهد.
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