تراشه ساز هلندی صادرات به چین را محدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ASML یکی از تولید کنندگان کلیدی تراشه است که از سال ۲۰۱۹ میلادی فروش محصولات پیشرفته آن به چین محدود شده است.

تنش میان آمریکا و چین برسر برتری در حوزه نیمه رساناها از آن زمان تاکنون بدتر شده است. همین امر سبب شد در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی آمریکا ممنوعیتی بر صادرات محصولات تراشه سازی شرکت های خود به چین وضع کند.

ASML در بیانیه ای اعلام کرد: ما متوجه شدیم گام هایی برای توافق میان دولت ها برداشته شده که روی فناوری های تولید تراشه های پیشرفته متمرکز است.

این شرکت هلندی اضافه کرد اقداماتی که در این زمینه انجام می شود روی پیش بینی های کارشناسان مالی از درآمد شرکت در سال ۲۰۲۳ میلادی تاثیر نمی گذارد.

همچنین ASML در بیانیه خود اعلام کرد: قبل از اینکه هرگونه اقدامی اجرایی شود، باید جزئیات آن مشخص و به قانون تبدیل شده باشد. این امر وقت گیر است.

نشریه بلومبر روز جمعه در گزارشی فاش کرد آمریکا، ژاپن و هلند پس از ماه ها مذاکره به توافقی درباره محدودیت صادرات فناوری های پیشرفته تراشه به چین دست یافته اند.