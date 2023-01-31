به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۱۰ بهمن چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آخرین روز برگزاری خود را سپری کرد و نمایش‌های در نظر گرفته شده در بخش صحنه‌ای و خیابانی جشنواره اجرا شدند.

برزیل شکست خورد

در روز دهم جشنواره تئاتر فجر مجموعه تئاتر شهر با سالن اصلی خود میزبان نمایش «بی‌وطن» از کشور برزیل بود. این نمایش که در اولین اجرا با استقبال مخاطبان روی صحنه رفت با گذشت دقایقی از اجرا شاهد بیرون رفتن مخاطبان و خالی شدن سالن بود.

این اتفاق در نوبت دوم اجرای «بی‌وطن» نیز رخ داد و این اثر نمایشی نتوانست رضایت مخاطبان را جلب کند.

شب سفرا در تئاتر شهر

سفرای کشورهای رومانی، پرتغال و برزیل از جمله مهمانان ویژه روز دهم چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بودند که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش «بی‌وطن» از برزیل نشستند که در جذب رضایت مخاطب موفق نبود.

اصفهانی‌ها گروه موفق تئاتر شهر در روز دهم جشنواره

نمایش «خواب‌هایم سراغ تو را می‌گیرند» به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی از اصفهان در روز دوشنبه ۱۰ بهمن در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

این نمایش با استقبال قابل توجه مخاطبان در ۲ اجرای خود مواجه شد و شاهد حضور مخاطبان خارج از ظرفیت در سالن بود.

روسیه تالار وحدت را زنده کرد

تالار وحدت که در روزهای سپری شده جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با میزبانی آثار ناموفق خارجی حاضر در جشنواره، تجربه خوبی را سپری نکرده بود، با اجرای نمایش «لیزای بیچاره» از روسیه در روز دهم جشنواره، حال و هوای متفاوتی را تجربه کرد.

این اثر که نمایشی موزیکال بود در ۲ اجرای خود با استقبال قابل توجه مخاطبان روی صحنه رفت.

در نوبت دوم اجرای «لیزای بیچاره» ظرفیت اکثر بالکن‌های تالار وحدت نیز تکمیل شد و کمتر مخاطبی در طول اجرای ۱۱۰ دقیقه‌ای نمایش سالن را ترک کرد.

در اجرای اول این اثر نمایشی مشکل بالانویس همچنان وجود داشت و بالانویس فارسی با تأخیری ۲۰ دقیقه‌ای از آغاز اجرا، پیش روی مخاطبان حاضر در تالار وحدت قرار گرفت.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که با دبیری کوروش زارعی از ۲۵ دی آغاز شد، روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن با برگزاری مراسم اختتامیه در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد.