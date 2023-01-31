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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۴۲

استاندار آذربایجان شرقی:

شهید فخری زاده استعداد خاصی در کشف و مدیریت نخبگان داشت

شهید فخری زاده استعداد خاصی در کشف و مدیریت نخبگان داشت

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه ویژه شهید فخری زاده در پیشرفت صنایع دفاعی و هسته‌ای کشور گفت: آن شهید فقید استعداد خاصی در کشف و مدیریت نخبگان ایران اسلامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم روز سه شنبه در دیدار فرزندان شهید فخری زاده با وی در تبریز افزود: بعضی‌ها در کشف افراد مستعد، مهارت مخصوصی دارند که شهید فخری زاده از جمله آنها بود.

وی اضافه کرد: شبکه سازی نخبگانی از دیگر ویژگی‌های منحصربفرد شهید فخری زاده بود که سبب شد شبکه منسجمی از نخبگان در صنایع دفاع شکل بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم الگوسازی از شخصیت شهید فخری زاده ادامه داد: باید نگاه‌ها در مدیریت و کشف استعدادها را وسعت داد که شهید فخری زاده مصداق عملی این رویکرد بود.

وی بر ضرورت تعمیق باور به نخبگان جامعه و هم افزایی برای جذب و سازماندهی آنان در راستای توسعه کشور تاکید کرد.

خرم افزود: کشورهای پیشرفته با هزینه اندک و دادن امکانات اولیه، نخبگان ما را که برای پرورش آنان هزینه مادی، انسانی و معنوی کلانی صرف شده، جذب و به کارگیری می‌کنند.

فرزندان شهید فخری زاده نیز در این دیدار، گوشه‌هایی از ویژگی‌های شخصیتی، علمی و اندیشه‌ای آن شهید در مسیر نخبه پروری را تشریح کردند.

کد مطلب 5697013

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