به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سپهر هنرمند طراح گرافیک که در پی پیشآمد حادثه و بعد از سپری کردن بیش از ۲ هفته بیهوشی کامل، صبح روز ۹ بهمن سال ۱۴۰۱ در بیمارستان شهدای تجریش تهران دار فانی را وداع گفت. وی از جمله طراحان پیشرو و اثرگذار طراحیگرافیک ایران بود و از زمان تأسیس انجمن به طور مستمر و دلسوزانه در دورههای مختلف هیئتهای مدیره و کمیتهها و در حوزههای پژوهشی انجمن فعالیت مهم و مؤثر داشت.
مراسم تشییع پیکر مسعود سپهر هنرمند طراح گرافیک چهارشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
مسعود سپهر در سال ۱۳۳۵ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۶ از کالج چاپ لندن فارغالتحصیل شد و دارای مدرک لیسانس طراحی گرافیک، تایپوگرافی و برنامهریزی چاپ است. مسعود سپهر در سال ۱۳۵۱ مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ کرد. کرد همچنین دارای مدرک دکترای حرفه ای از وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و از سال ۱۳۷۲ آموزش تکمیلی را از مرکز آموزشی اپل پاریس دنبال کرده است.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، طراح گرافیک شرکت طراحی پیتر هچ لندن، مدرس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، عضو کارگروه سه نفره تدوین دروس و بازنگری تصویری واحدهای درسی ارتباطات دانشگاههای کشور، تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران و صد و هشتاد علامت و نام کتبی برای مؤسسات، شرکتها و محصولات، بخشی از فعالیتهای هنری مسعود سپهر است.
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